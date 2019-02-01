选择芦苇、狐尾藻、菖蒲3种水生植物净化富营养化水体，考察了不同水生植物及组合对富营养化水体中硝酸盐氮、氨氮、TN、TP、COD、BOD 5 的去除效果。结果表明，菖蒲对氮、磷的去除效果明显优于芦苇和狐尾藻，狐尾藻在COD的去除上表现出一定的优势，而芦苇对BOD 5 的去除效果最加。在植物组合处理中，菖蒲+狐尾藻组合对氮、BOD 5 去除效果最佳，处理28 d后，TN、BOD 5 去除率分别达80%、57%，芦苇+菖蒲组合对TP、COD去除效果优于其他组合，处理28 d后，TP、COD去除率分别达87%、72%；处理过程中，狐尾藻生物量增长最多，且对芦苇、菖蒲具有明显的抑制作用，是3种植物中的优势物种。综合考虑水质净化效果及植物生长状况，菖蒲和芦苇可作为富营养化水体的净化植物，而狐尾藻则应该谨慎使用。