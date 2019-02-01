碳排放权交易制度和排污许可制分别是中国二氧化碳和常规大气污染物排放源管理的核心制度，正处于顶层设计初步实施阶段，应以此为契机，探索两项制度的融合，研究建立基于排污许可证的碳排放权交易体系。结合最新改革形势，研究提出了建立基于排污许可证的碳排放权交易体系应以降低制度设计和实施成本、减少政策实施阻力、提高政策实施效率、保证政策目标的顺利实现为出发点，充分考虑两项制度的定位、作用及衔接机制，分析关键结合点，以“构建协调一致的控制目标、建立统筹协调的技术方法、达到精简高效的管理效果”为原则，从明确法律基础、建立协调统一的技术方法、统一监管职责3个方面进行协调和整合。