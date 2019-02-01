[1]蒋春来,宋晓晖,钟悦之,等. 基于排污许可证的碳排放权交易体系研究[J].环境污染与防治,2018,40(10):1198.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(10):1198.
点击复制

 基于排污许可证的碳排放权交易体系研究()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年10期
页码:
1198
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-02-01

文章信息/Info

作者:
 蒋春来宋晓晖钟悦之王彦超雷宇
 环境保护部环境规划院，北京 100012
关键词:
 二氧化碳大气污染物排放权交易排污许可
文献标志码:
A
摘要:
 碳排放权交易制度和排污许可制分别是中国二氧化碳和常规大气污染物排放源管理的核心制度，正处于顶层设计初步实施阶段，应以此为契机，探索两项制度的融合，研究建立基于排污许可证的碳排放权交易体系。结合最新改革形势，研究提出了建立基于排污许可证的碳排放权交易体系应以降低制度设计和实施成本、减少政策实施阻力、提高政策实施效率、保证政策目标的顺利实现为出发点，充分考虑两项制度的定位、作用及衔接机制，分析关键结合点，以“构建协调一致的控制目标、建立统筹协调的技术方法、达到精简高效的管理效果”为原则，从明确法律基础、建立协调统一的技术方法、统一监管职责3个方面进行协调和整合。

相似文献/References:

[1]汪嘉熙.绿色植物对大气中二氧化碳的净化作用[J].环境污染与防治,1982,(1):28.
[2]相震.基于封存技术的二氧化碳减排现状与发展方向[J].环境污染与防治,2010,(5):4.
[3]杨向平　陆诗建　李清方等.乙醇胺/N-甲基二乙醇胺/三乙烯四胺体系吸收烟气CO[J].环境污染与防治,2010,(11):1.
[4]王辉,焦莎莎,葛滢,等. 赤泥掺加硅灰用于道路基层材料的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(3):8.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):8.
[5]吾拉尔・哈那哈提,迪丽努尔・塔力甫,买里克扎提・买合木提,等. 乌鲁木齐市大气可吸入颗粒物中多环芳烃的污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[6]马子惠,梁成华#,孟庆欢,等. 基于PSR模型的大港油田土地生态安全评价研究[J].环境污染与防治,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[7]张敏,王敏,白杨,等. 上海市生态系统质量评价及其演变特征分析研究[J].环境污染与防治,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[8]刘良军,万先凯＃,乐翠华,等. 污泥回流对流化床生物膜―A/O活性污泥耦合工艺的影响研究[J].环境污染与防治,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[9]李盼盼,周利#,张璐. 壳聚糖改性高岭土去除水中常见藻类的试验研究[J].环境污染与防治,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
[10]陈亚,张瑞雪,吴攀#,等. 碳酸盐岩煅烧改性处理酸性矿山废水的研究[J].环境污染与防治,2015,(1):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]

更新日期/Last Update: 2018-12-17