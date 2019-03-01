[1]陈晶,吴梅,李媛,等. 杭州城区大气PM2.5对A549细胞自噬及凋亡的影响[J].环境污染与防治,2018,40(11):1267.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(11):1267.
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 杭州城区大气PM2.5对A549细胞自噬及凋亡的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年11期
页码:
1267
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-03-01

文章信息/Info

作者:
陈晶吴梅李媛钟莉吴石金
 浙江工业大学生物工程学院，浙江 杭州 310014
关键词:
PM2.5A549细胞细胞自噬细胞凋亡
文献标志码:
A
摘要:
 通过检测细胞内活性氧(ROS)、细胞存活率、自噬相关基因Atg5、Beclin1和凋亡相关基因P53、Survivin的表达量以及凋亡蛋白半胱氨酸蛋白酶（Caspase-3）的生成量，研究了杭州城区大气PM2.5对A549细胞自噬及凋亡的影响。结果显示，PM2.5对细胞存活率和ROS的产生都有显著影响，且随着PM2.5的浓度增高、暴露时间的延长而加剧。自噬基因Atg5和Beclin1的表达上调，诱导细胞自噬；凋亡基因P53的表达上调、凋亡抑制基因Survivin的表达下调，诱导细胞凋亡。Caspase-3表达量随着PM2.5浓度增加而呈上升趋势，直接执行细胞凋亡。

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更新日期/Last Update: 2018-12-25