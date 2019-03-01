通过检测细胞内活性氧(ROS)、细胞存活率、自噬相关基因Atg5、Beclin1和凋亡相关基因P53、Survivin的表达量以及凋亡蛋白半胱氨酸蛋白酶（Caspase-3）的生成量，研究了杭州城区大气PM 2.5 对A549细胞自噬及凋亡的影响。结果显示，PM 2.5 对细胞存活率和ROS的产生都有显著影响，且随着PM 2.5 的浓度增高、暴露时间的延长而加剧。自噬基因Atg5和Beclin1的表达上调，诱导细胞自噬；凋亡基因P53的表达上调、凋亡抑制基因Survivin的表达下调，诱导细胞凋亡。Caspase-3表达量随着PM 2.5 浓度增加而呈上升趋势，直接执行细胞凋亡。