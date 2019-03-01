ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Àîº£ÌÎ¡¡»ÆËê˜Å.Ë®»·¾³ÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÇ¨ÒÆ×ª»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(11):853.
[2]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):8.
[3]ÁÖÐËÌÒ ÍõÐ¡ÒÝ ÈÎ ÈÊ.»·¾³ÄÚ·ÖÃÚ¸ÉÈÅÎï——ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2003,(5):286.
[4]ÍõÎ÷¿ü Ðì¹ãÍ¨ ÍõóãÃ· ÃÏÆ½Èï.ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥Àà»¯ºÏÎïÍÁÈÀÎü¸½ÏµÊýµÄ²â¶¨¼°Ïà¹ØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(1):5.
[5]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[6]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[7]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[8]ÁõÁ¼¾ü,ÍòÏÈ¿££,ÀÖ´ä»ª,µÈ. ÎÛÄà»ØÁ÷¶ÔÁ÷»¯´²ÉúÎïÄ¤¡ªA/O»îÐÔÎÛÄàñîºÏ¹¤ÒÕµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[9]ÀîÅÎÅÎ,ÖÜÀû#,ÕÅè´. ¿Ç¾ÛÌÇ¸ÄÐÔ¸ßÁëÍÁÈ¥³ýË®ÖÐ³£¼ûÔåÀàµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
[10]³ÂÑÇ,ÕÅÈðÑ©,ÎâÅÊ#,µÈ. Ì¼ËáÑÎÑÒìÑÉÕ¸ÄÐÔ´¦ÀíËáÐÔ¿óÉ½·ÏË®µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]
[11]ÖìÕñÓî,¼§ÑÇÇÛ,ÕÔ¾²²¨,µÈ. Ìì½òÊÐ´óÆøPM10Óë½µ³¾ÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°Ïà¹ØÐÔ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(12):24.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):24.
[12]°¬Ñï,ÍõÑÇ·É,Àî½£. »·¾³Ë®ÌåÖÐ¼××´ÏÙ¼¤ËØ¸ÉÈÅÎïµÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(2):68.
[13]·®Ê«ÁÁ,ºÎÀöÖ¥,Â½¿ÛÆ¼,µÈ. ÍÁÈÀÖÐÁÚ±½¶þ¼×ËáÖ¬ÌáÈ¡Óë¼ì²â·½·¨µÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(6):81.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):81.