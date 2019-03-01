[1]杨伟华,邹克华,李伟芳,等. 污水处理厂臭气浓度预测方法及愉悦度评价[J].环境污染与防治,2018,40(11):1306.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(11):1306.
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 污水处理厂臭气浓度预测方法及愉悦度评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年11期
页码:
1306
栏目:
监测与评价
出版日期:
2019-03-01

文章信息/Info

作者:
 杨伟华邹克华李伟芳李佳音
 1.天津迪兰奥特环保科技开发有限公司；天津 300191；2.国家环境保护恶臭污染控制重点实验室；天津 300191；3.天津市环境保护科学研究院；天津 300191
关键词:
 污水处理厂恶臭预测模型愉悦度
文献标志码:
A
摘要:
 建立了基于关键致臭物质浓度的臭气浓度预测模型，评价了关键致臭物质的愉悦度。2016年6―7月，在天津市某污水处理厂共检出挥发性有机物59种，其中硫化物的质量分数最大。通过气味活度筛选出关键致臭物质为硫化氢和甲硫醇。由硫化氢、甲硫醇的气味活度（分别记为OVA1OVA2）预测臭气指数（N）的模型为N=1.68OVA1-0.89OVA2。硫化氢和甲硫醇的愉悦度与臭气指数之间符合二次多项式关系，由此得到10.50 mg/L硫化氢和9.93 mg/L甲硫醇的可接受臭气浓度分别为15、19倍。

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更新日期/Last Update: 2018-12-25