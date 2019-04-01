利用2013年3月1日至2014年2月28日杭州市区4种常见污染物（NO 2 、CO、PM 2.5 和PM10）的小时浓度监测数据对杭州市区全年空气污染特征进行分析，并针对2014年1月17至19日的一次灰霾过程进行了污染特征与成因分析。结果表明，杭州市区NO2质量浓度年均值为51.55 μg/m3，CO为0.87 μg/m3，PM 2.5 为67.02 μg/m3，PM 10 为102.06 μg/m3，均表现为冬季浓度高夏季浓度低的特征。4种污染物基本都在每天的9：00―10：00和19:00―20:00出现两个峰值。杭州市区PM 2.5 主要来自于二次污染物转化，灰霾过程中PM 2.5 质量浓度最高值接近300 μg/m3。这次灰霾过程的主要潜在源区包括京津地区、山东中部和江苏南部等地区，杭州市区本身气象条件加剧了这次污染的严重程度。