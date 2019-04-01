[1]熊春,李臻,谢至远,等. 杭州市区空气污染特征及灰霾成因分析[J].环境污染与防治,2018,40(12):1342.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(12):1342.
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 杭州市区空气污染特征及灰霾成因分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年12期
页码:
1342
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-04-01

文章信息/Info

作者:
 熊春李臻谢至远郭平俞绍才王利强李鹏飞刘维屏
 浙江大学环境与资源学院，污染环境修复与生态健康教育部重点实验室,た掌污染与健康研究中心，浙江 杭州 310058
关键词:
 空气污染PM2.5灰霾杭州
文献标志码:
A
摘要:
 利用2013年3月1日至2014年2月28日杭州市区4种常见污染物（NO2、CO、PM2.5和PM10）的小时浓度监测数据对杭州市区全年空气污染特征进行分析，并针对2014年1月17至19日的一次灰霾过程进行了污染特征与成因分析。结果表明，杭州市区NO2质量浓度年均值为51.55 μg/m3，CO为0.87 μg/m3，PM2.5为67.02 μg/m3，PM10为102.06 μg/m3，均表现为冬季浓度高夏季浓度低的特征。4种污染物基本都在每天的9：00―10：00和19:00―20:00出现两个峰值。杭州市区PM2.5主要来自于二次污染物转化，灰霾过程中PM2.5质量浓度最高值接近300 μg/m3。这次灰霾过程的主要潜在源区包括京津地区、山东中部和江苏南部等地区，杭州市区本身气象条件加剧了这次污染的严重程度。

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更新日期/Last Update: 2018-12-29