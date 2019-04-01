近年来，石油污染造成的环境问题日益严重，寻找高效的石油降解菌株成为石油污染微生物修复的关键因素。通过对炼油废水中筛选出的一株高效降解石油烃菌株L4进行菌株形态特征观察、生理生化特性实验以及16S rDNA序列分析，鉴定其为苍白杆菌(Ochrobactrum ciceri)。并对L4降解石油烃效果、降解动力学及降解过程中的菌体浓度变化进行了研究，结果表明：在初始质量浓度为4 000 mg/L的石油烃中加入该菌株，120 r/min、30 ℃下振荡培养6 d后，石油烃降解率高达98.98%。L4降解石油烃的动力学曲线与零级动力学方程拟合效果良好，半衰期为2.3 d。L4在降解石油烃的0~1 d，菌体生长较为迟缓，随后进入对数生长期；4 d后，生长速率逐渐降低直至为零，石油烃降解率也缓慢增加，直至趋于稳定。