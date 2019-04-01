[1]高鹏飞,刘虹,刘翠珠,等. 炼油废水中筛选的一株高效降解石油烃菌株的鉴定及降解特性[J].环境污染与防治,2018,40(12):1374.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(12):1374.
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 炼油废水中筛选的一株高效降解石油烃菌株的鉴定及降解特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年12期
页码:
1374
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-04-01

文章信息/Info

作者:
 高鹏飞刘虹刘翠珠温钢
 1.吉林化工学院资源与环境工程学院，吉林 吉林 132022；2.北京市水文总站，北京 100089；3.吉林化工学院生物与食品工程学院，吉林 吉林 132022
关键词:
 炼油废水石油烃高效降解菌鉴定
文献标志码:
A
摘要:
 近年来，石油污染造成的环境问题日益严重，寻找高效的石油降解菌株成为石油污染微生物修复的关键因素。通过对炼油废水中筛选出的一株高效降解石油烃菌株L4进行菌株形态特征观察、生理生化特性实验以及16S rDNA序列分析，鉴定其为苍白杆菌(Ochrobactrum ciceri)。并对L4降解石油烃效果、降解动力学及降解过程中的菌体浓度变化进行了研究，结果表明：在初始质量浓度为4 000 mg/L的石油烃中加入该菌株，120 r/min、30 ℃下振荡培养6 d后，石油烃降解率高达98.98%。L4降解石油烃的动力学曲线与零级动力学方程拟合效果良好，半衰期为2.3 d。L4在降解石油烃的0~1 d，菌体生长较为迟缓，随后进入对数生长期；4 d后，生长速率逐渐降低直至为零，石油烃降解率也缓慢增加，直至趋于稳定。

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更新日期/Last Update: 2018-12-29