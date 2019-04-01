考察了一种低成本的含Cu复合金属氧化物催化剂CuCrO x /Al 2 O 3 的制备方法，并用于催化燃烧甲苯。结果表明，CuCrO x /Al 2 O 3 的催化活性优于CuVO x /Al 2 O 3 、CuMoO x /Al 2 O 3 、CuCeO x /Al 2 O 3 、CuZrO x /Al 2 O 3 ，其制备的最佳条件为Cu∶Cr(原子比)=1∶1、负载量8%（以活性物质质量/载体质量计）、焙烧温度500 ℃。该催化剂具有良好的稳定性、抗硫性和可还原性，在反应温度为300 ℃下连续催化燃烧77 h，甲苯转化率均能保持在90%以上，在SO 2 质量浓度为300 mg/m3条件下反应5 h，催化活性几乎不受到影响。