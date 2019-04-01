[1]钱红雅,徐炎华,李溪,等.CuCrOx/Al2O3的制备及催化燃烧甲苯的性能研究[J].环境污染与防治,2018,40(12):1400.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(12):1400.
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CuCrOx/Al2O3的制备及催化燃烧甲苯的性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年12期
页码:
1400
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-04-01

文章信息/Info

作者:
 钱红雅徐炎华李溪刘志英
 南京工业大学环境科学与工程学院，江苏 南京 211816
关键词:
 催化燃烧甲苯CuCrOx/Al2O3抗硫性
文献标志码:
A
摘要:
 考察了一种低成本的含Cu复合金属氧化物催化剂CuCrOx/Al2O3的制备方法，并用于催化燃烧甲苯。结果表明，CuCrOx/Al2O3的催化活性优于CuVOx/Al2O3、CuMoOx/Al2O3、CuCeOx/Al2O3、CuZrOx/Al2O3，其制备的最佳条件为Cu∶Cr(原子比)=1∶1、负载量8%（以活性物质质量/载体质量计）、焙烧温度500 ℃。该催化剂具有良好的稳定性、抗硫性和可还原性，在反应温度为300 ℃下连续催化燃烧77 h，甲苯转化率均能保持在90%以上，在SO2质量浓度为300 mg/m3条件下反应5 h，催化活性几乎不受到影响。

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更新日期/Last Update: 2018-12-29