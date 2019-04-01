采用改进Hummers法制备了氧化石墨烯，再与淀粉进行反应制得了氧化石墨烯改性淀粉复合吸附剂（GO-Starch）。利用红外光谱、X射线衍射、扫描电镜等技术手段对GO-Starch的结构和官能团进行表征，研究GO-Starch对水中Cu2+Pb2+吸附性能，探讨吸附时间、温度、吸附剂用量、初始浓度、pH等因素对吸附率的影响。结果表明：（1）在30 ℃、pH为5、Cu2+初始质量浓度为40 mg/L的条件下，GO-Starch对Cu2+的吸附在90 min达到吸附平衡。在30 ℃、pH为4、Pb2+初始质量浓度为20 mg/L的条件下，GO-Starch对Pb2+的吸附在120 min达到吸附平衡。（2）GO-Starch对Cu2+的吸附符合Langmuir等温吸附模型，对Pb2+的吸附符合Freundlich等温吸附模型；对Cu2+、Pb2+的吸附动力学特性均符合准二级动力学模型。