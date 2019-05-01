[1]张漓杉,涂立俊,钟山,等. 垂直流微电解耦合人工湿地强化处理生活污水的研究[J].环境污染与防治,2019,41(1):1.
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 垂直流微电解耦合人工湿地强化处理生活污水的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年1期
页码:
1
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-01

文章信息/Info

作者:
 张漓杉涂立俊钟山谢沅汕夏睿泽田开放
1.珍稀濒危动植物生态与环境保护省部共建教育部重点实验室，广西 桂林 541006；2.广西师范大学环境与资源学院，广西 桂林 541004
关键词:
微电解人工湿地生活污水COD总磷氨氮
文献标志码:
A
摘要:
 比较了普通垂直流人工湿地、上升垂直流微电解耦合人工湿地和复合垂直流微电解耦合人工湿地处理生活污水的效果。结果表明，两种微电解耦合人工湿地的启动时间比普通垂直流人工湿地缩短近一半。3种人工湿地对氨氮的去除率无显著差异。对COD和总磷的去除率大小均表现为：复合垂直流微电解耦合人工湿地>上升垂直流微电解耦合人工湿地>普通垂直流人工湿地。3种人工湿地对COD和总磷的去除率随水力停留时间（HRT）的延长而升高。HRT为3 d时，上升垂直流微电解耦合人工湿地和复合垂直流微电解耦合人工湿地的出水COD平均质量浓度分别为29.06、19.86 mg/L，总磷分别为0.46、0.39 mg/L，均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918―2002）的一级A排放要求。由于复合垂直流微电解耦合人工湿地结构复杂、造价高，相比上升垂直流微电解耦合人工湿地对COD和总磷的去除率提高又不明显，故推荐使用上升垂直流微电解耦合人工湿地。

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更新日期/Last Update: 2019-04-02