比较了普通垂直流人工湿地、上升垂直流微电解耦合人工湿地和复合垂直流微电解耦合人工湿地处理生活污水的效果。结果表明，两种微电解耦合人工湿地的启动时间比普通垂直流人工湿地缩短近一半。3种人工湿地对氨氮的去除率无显著差异。对COD和总磷的去除率大小均表现为：复合垂直流微电解耦合人工湿地>上升垂直流微电解耦合人工湿地>普通垂直流人工湿地。3种人工湿地对COD和总磷的去除率随水力停留时间（HRT）的延长而升高。HRT为3 d时，上升垂直流微电解耦合人工湿地和复合垂直流微电解耦合人工湿地的出水COD平均质量浓度分别为29.06、19.86 mg/L，总磷分别为0.46、0.39 mg/L，均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918―2002）的一级A排放要求。由于复合垂直流微电解耦合人工湿地结构复杂、造价高，相比上升垂直流微电解耦合人工湿地对COD和总磷的去除率提高又不明显，故推荐使用上升垂直流微电解耦合人工湿地。