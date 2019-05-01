[1]胡双庆. 菲和铬（Ⅵ）复合胁迫对蚯蚓抗氧化酶活性及其功能基因表达的影响[J].环境污染与防治,2019,41(1):29.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(1):29.
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 菲和铬（Ⅵ）复合胁迫对蚯蚓抗氧化酶活性及其功能基因表达的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年1期
页码:
29
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-01

文章信息/Info

作者:
 胡双庆
 上海市环境科学研究院，上海 200233
关键词:
 铬（Ⅵ）复合胁迫蚯蚓抗氧化酶活性功能基因表达
文献标志码:
A
摘要:
 蚯蚓在土壤中大量存在，对土壤污染及带来的环境质量变化非常敏感。为评价多环芳烃菲和重金属铬（Ⅵ）复合胁迫对蚯蚓的分子毒理学效应，设置高（菲、铬（Ⅵ）分别为30.8、123.0 mg/kg）、中（菲、铬（Ⅵ）分别为24.3、97.0 mg/kg）、低（菲、铬（Ⅵ）分别为19.4、77.4 mg/kg）3个复合胁迫浓度组，从超氧化物歧化酶（SOD）和过氧化氢酶（CAT）两种抗氧化酶活性和其功能基因（SOD和CAT基因）表达水平方面探索复合胁迫对蚯蚓酶活性及其功能基因表达的影响和相互关系。结果表明：菲和铬（Ⅵ）复合胁迫对蚯蚓体内SOD活性表现为先抑制再逐渐恢复，再转变为诱导作用，最大诱导率139.6%；对CAT活性表现为先抑制后诱导，最大诱导率179.5%。复合胁迫14 d后，蚯蚓SOD和CAT基因均表现出上调作用，最大诱导效应出现在复合胁迫中浓度组的SOD基因，相对表达量是空白对照组的2.78倍。蚯蚓抗氧化酶活性与其功能基因之间总体表现出正相关性，功能基因也可作为一种重要的生物标志物。

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更新日期/Last Update: 2019-04-02