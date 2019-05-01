[1]刘琴,冼萍,何顺,等. 污泥和香蕉秸秆的配比对其厌氧消化特性的影响[J].环境污染与防治,2019,41(1):46.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(1):46.
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 污泥和香蕉秸秆的配比对其厌氧消化特性的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年1期
页码:
46
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-01

文章信息/Info

作者:
 刘琴冼萍何顺黄宇钊柏聪周围
 广西大学资源环境与材料学院，广西 南宁 530004
关键词:
 污泥香蕉秸秆厌氧消化产酸产气
文献标志码:
A
摘要:
 城市污水处理厂污泥与香蕉秸秆以不同配比（质量比1∶0、2∶1、3∶1、1∶1、1∶3、1∶2和0∶1）进行中温（(35±1) ℃）厌氧消化实验，研究了不同配比下的产气特性，并考察了消化过程中消化液的挥发性脂肪酸（VFA）、溶解性化学需氧量（SCOD）、溶解性蛋白质、溶解性多糖以及总固体（TS）和挥发性固体（VS）的变化。结果表明：（1）污泥与香蕉秸秆进行混合厌氧消化可以明显提高系统的产气量。当污泥和香蕉秸秆的配比为1∶2时，累积产气量可达到339.12 L/kg，分别比污泥和香蕉秸秆单独消化时提高了17.36%、31.25%。（2）当污泥与香蕉秸秆配比为1∶2时，TS、VS、SCOD、溶解性蛋白质和溶解性多糖的去除率都达到最大，分别为37.50%、22.66%、70.25%、58.71%、85.39%，此厌氧消化系统的稳定性良好。

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更新日期/Last Update: 2019-04-03