[1]刘琴,冼萍,何顺,等. 污泥和香蕉秸秆的配比对其厌氧消化特性的影响[J].环境污染与防治,2019,41(1):46.

[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(1):46.

污泥和香蕉秸秆的配比对其厌氧消化特性的影响