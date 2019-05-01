在茶渣上通过化学共沉淀制备环境友好、价格低廉的磁性纳米粒子Fe 3 O 4 -茶复合物。结果显示，茶渣修饰提高了磁性Fe 3 O 4 纳米粒子（Fe 3 O 4 MNPs）在水中的分散性和稳定性，促进了Fe 3 O 4 MNPs对水中重金属的去除能力；Cu（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）的吸附归因于Fe 3 O 4 -茶复合物中丰富的结合位点（如―OH，―COOH和―NH―）与Cu（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）形成稳定的络合物。在pH为7.0，Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）初始质量浓度为100 mg/L，吸附时间为2 h时，Fe 3 O 4 -茶复合物对Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）的吸附率分别为94.58%、94.28%；Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）的吸附过程符合准二级动力学方程，Fe 3 O 4 -茶复合物在连续4次循环再生后，仍表现出较好的吸附能力。利用柱吸附法考察了进液流速对穿透曲线的影响，结果表明：随进液流速增加，穿透点前移，且Cu（Ⅱ）的吸附能力低于Pb（Ⅱ）的吸附能力。