[1]唐跃武,江勇,杨英,等. 茶渣修饰磁性Fe3O4纳米粒子协同吸附铜铅离子的研究[J].环境污染与防治,2019,41(1):60.
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[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(1):60.
茶渣修饰磁性Fe3O4纳米粒子协同吸附铜铅离子的研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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41卷
- 期数:
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2019年1期
- 页码:
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60
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2019-05-01
文章信息/Info
- 作者:
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唐跃武; 江勇; 杨英; 苏光辰; 施海珊; 张惠
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1.安徽建筑大学环境与能源工程学院，安徽 合肥 230601；2.安徽建筑大学水污染控制与废水资源化安徽省重点实验室，安徽 合肥 230601
- 关键词:
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磁性Fe3O4纳米粒子; Fe3O4-茶复合物; 磁性材料; 吸附
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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在茶渣上通过化学共沉淀制备环境友好、价格低廉的磁性纳米粒子Fe3O4-茶复合物。结果显示，茶渣修饰提高了磁性Fe3O4纳米粒子（Fe3O4MNPs）在水中的分散性和稳定性，促进了Fe3O4MNPs对水中重金属的去除能力；Cu（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）的吸附归因于Fe3O4-茶复合物中丰富的结合位点（如―OH，―COOH和―NH―）与Cu（Ⅱ）和Pb（Ⅱ）形成稳定的络合物。在pH为7.0，Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）初始质量浓度为100 mg/L，吸附时间为2 h时，Fe3O4-茶复合物对Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）的吸附率分别为94.58%、94.28%；Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）的吸附过程符合准二级动力学方程，Fe3O4-茶复合物在连续4次循环再生后，仍表现出较好的吸附能力。利用柱吸附法考察了进液流速对穿透曲线的影响，结果表明：随进液流速增加，穿透点前移，且Cu（Ⅱ）的吸附能力低于Pb（Ⅱ）的吸附能力。
更新日期/Last Update:
2019-04-03