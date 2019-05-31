[1]丁绍兰,樊琼,王娟娟. 曝气生物滤池多孔释碳填料的研制及其对氨氮废水的处理研究[J].环境污染与防治,2019,41(2):139.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(2):139.
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 曝气生物滤池多孔释碳填料的研制及其对氨氮废水的处理研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年2期
页码:
139
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-31

文章信息/Info

作者:
 丁绍兰樊琼王娟娟
 陕西科技大学环境科学与工程学院，陕西 西安 710021
关键词:
 曝气生物滤池多孔释碳填料氨氮
文献标志码:
A
摘要:
 以核桃壳、水泥、沸石为原料制备新型多孔释碳填料（WZ填料），并用其装填搭建曝气生物滤池（BAF）处理氨氮废水。结果表明：WZ填料中沸石∶核桃壳∶水泥的最佳配比（质量比）为1.00∶0.02∶0.30，制得的WZ填料比表面积大，适合微生物生长，可长时间稳定释碳，20 d内的释碳量稳定保持在80 mg/L左右，WZ填料有助于缩短BAF挂膜启动时间，延长水力停留时间（HRT）可提升BAF对污染物的去除效果，BAF对进水氨氮浓度适应范围较广，在进水氨氮为30~50 mg/L时，BAF稳定运行期对氨氮的平均去除率达95%以上，COD平均去除率达76%左右。可见，WZ填料释碳量高且持久性强，有助于解决城市污水处理中反硝化碳源不足问题，提高脱氮效率。

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更新日期/Last Update: 2019-05-06