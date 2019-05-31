[1]吴丽瑞,陈进峰,王海玲,等. 秸秆基Li/Al层状双金属氢氧化物纳米复合吸附剂的制备及其除磷性能研究[J].环境污染与防治,2019,41(2):155.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(2):155.
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 秸秆基Li/Al层状双金属氢氧化物纳米复合吸附剂的制备及其除磷性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年2期
页码:
155
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-31

文章信息/Info

作者:
 吴丽瑞陈进峰王海玲聂广泽徐炎华
 南京工业大学环境科学与工程学院，江苏 南京 211816
关键词:
 秸秆层状双金属氢氧化物吸附除磷再生
文献标志码:
A
摘要:
 将纳米Li/Al层状双金属氢氧化物（LDH）负载到改性小麦秸秆上制得秸秆基Li/Al LDH纳米复合吸附剂（简称复合吸附剂），并通过一系列单因素吸附试验对其除磷性能进行评价。结果表明：升高温度有利于该吸附剂的吸附；最佳吸附pH约为4；动力学实验表明，100 min时吸附过程即可达到平衡；以NO-3、Cl-、SO2-4作为共存离子，3者对于复合吸附剂除磷的影响程度为SO2-4>Cl->NO-3，且共存离子浓度较高时复合吸附剂对磷仍有较好的吸附选择性；脱附再生实验表明，使用5 mol/L NaOH和0.01 mol/L NaCl的混合溶液可达到较好的脱附效果。

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更新日期/Last Update: 2019-05-08