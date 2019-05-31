[1]闵彬彬,朱宗强,朱义年,等. 桉树遗态Fe/C复合材料表面的磷动态解吸过程研究[J].环境污染与防治,2019,41(2):180.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(2):180.
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 桉树遗态Fe/C复合材料表面的磷动态解吸过程研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年2期
页码:
180
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-31

文章信息/Info

作者:
 闵彬彬朱宗强朱义年陈海儿刘阳李艳红
 1.桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心，广西 桂林 541004；2.广西环境污染控制理论与技术重点实验室，广西 桂林 541004
关键词:
 复合材料动态解吸机制
文献标志码:
A
摘要:
 以饱和吸附磷后的桉树遗态Fe/C复合材料（PBGC-Fe/C）为解吸对象，选择解吸液种类、解吸液浓度、流速和温度为影响因素开展动态解吸实验研究。结果表明：NaOH溶液为适宜的解吸液；0.10 mol/L NaOH的动态解吸率可达85.39%；增大流速可缩短解吸时间，但过高的流速易导致流出液体积增加而带来二次污染风险；温度对解吸过程有轻微影响。通过傅立叶变换红外光谱（FTIR）和X射线衍射（XRD）表征分析可知，PBGC\|Fe/C表面的含氧官能团在解吸过程中至关重要，解吸过程主要由静电斥力作用以及表面配位协同完成。

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更新日期/Last Update: 2019-05-08