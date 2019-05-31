[1]陈宜菲,邱罡,孟永德,等.TiO2/石墨烯应用于Cr(Ⅵ)和苯酚复合体系的光催化研究[J].环境污染与防治,2019,41(2):196.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(2):196.
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TiO2/石墨烯应用于Cr(Ⅵ)和苯酚复合体系的光催化研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年2期
页码:
196
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-05-31

文章信息/Info

作者:
 陈宜菲邱罡孟永德林燕如
 韩山师范学院化学与环境工程学院，广东 潮州 521041
关键词:
 TiO2石墨烯光催化苯酚Cr(Ⅵ)
文献标志码:
A
摘要:
 以溶胶凝胶法制备的TiO2/石墨烯复合材料为光催化剂，对Cr(Ⅵ)和苯酚的复合体系进行光催化实验。考察了污染物浓度、反应气态氛围、光照时间等因素对光催化效果的影响。结果表明，Cr(Ⅵ)和苯酚的去除率均随光照时间的延长而提高。苯酚质量浓度为0~150 mg/L时，Cr(Ⅵ)的去除率随着苯酚浓度的增大而升高，当苯酚质量浓度为150 mg/L时，Cr(Ⅵ)的最终去除率可达到100.0%；而Cr(Ⅵ)质量浓度为0~50 mg/L时，苯酚的光催化氧化去除率随Cr(Ⅵ)浓度的增大先升高后降低，当Cr(Ⅵ)质量浓度为15 mg/L时，苯酚的最终去除率最高，为92.2%。综合考虑，空气为最佳气态氛围。Cr(Ⅵ)和苯酚的光催化去除反应均符合一级反应动力学规律。Cr(Ⅵ)和苯酚的光催化协同去除机理为：在光照射下，TiO2被激发产生光生电子和光生空穴，Cr(Ⅵ)被光生电子还原成Cr(Ⅲ)，苯酚主要被光生空穴氧化，光生电子和光生空穴的复合被阻止起到了协同促进作用。

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更新日期/Last Update: 2019-05-08