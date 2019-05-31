以溶胶凝胶法制备的TiO 2 /石墨烯复合材料为光催化剂，对Cr(Ⅵ)和苯酚的复合体系进行光催化实验。考察了污染物浓度、反应气态氛围、光照时间等因素对光催化效果的影响。结果表明，Cr(Ⅵ)和苯酚的去除率均随光照时间的延长而提高。苯酚质量浓度为0~150 mg/L时，Cr(Ⅵ)的去除率随着苯酚浓度的增大而升高，当苯酚质量浓度为150 mg/L时，Cr(Ⅵ)的最终去除率可达到100.0%；而Cr(Ⅵ)质量浓度为0~50 mg/L时，苯酚的光催化氧化去除率随Cr(Ⅵ)浓度的增大先升高后降低，当Cr(Ⅵ)质量浓度为15 mg/L时，苯酚的最终去除率最高，为92.2%。综合考虑，空气为最佳气态氛围。Cr(Ⅵ)和苯酚的光催化去除反应均符合一级反应动力学规律。Cr(Ⅵ)和苯酚的光催化协同去除机理为：在光照射下，TiO 2 被激发产生光生电子和光生空穴，Cr(Ⅵ)被光生电子还原成Cr(Ⅲ)，苯酚主要被光生空穴氧化，光生电子和光生空穴的复合被阻止起到了协同促进作用。