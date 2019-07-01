[1]唐政坤,张硕,李光蕾,等. 低温胁迫下Ca2+对厌氧氨氧化污泥脱氮效能影响研究[J].环境污染与防治,2019,41(3):279.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(3):279.
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 低温胁迫下Ca2+对厌氧氨氧化污泥脱氮效能影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年3期
页码:
279
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-07-01

文章信息/Info

作者:
 唐政坤张硕李光蕾李行李军
 沈阳建筑大学市政与环境工程学院，辽宁 沈阳 110168
关键词:
 厌氧氨氧化低温胁迫脱氮效能Ca2+
文献标志码:
A
摘要:
 为了解决厌氧氨氧化（ANAMMOX）污泥在低温下脱氮效能较低的问题，采用上流式厌氧污泥床（UASB）反应器，通过投加不同浓度的Ca2+，考察低温胁迫下Ca2+对ANAMMOX污泥脱氮效能及特性的影响。结果表明:低温胁迫下ANAMMOX污泥脱氮效能明显降低，当Ca2+投加量为0 mmol/L时，氨氮、亚硝态氮去除率分别降至50%、54%，UASB反应器的TN去除负荷最低为0.094 kg/(m3・d)；投加一定Ca2+对ANAMMOX反应有正面促进作用，在最佳Ca2+投加量（0.04 mmol/L）下，氨氮、亚硝态氮去除率可分别提高至65%、68%，TN去除负荷提高至接近0.200 kg/(m3・d)，脱氮效能是未投加Ca2+时的2倍左右，但Ca2+投加量大于0.04 mmol/L时，脱氮效能开始呈现下降趋势。投加Ca2+可以增大污泥颗粒粒径，提高污泥的混合液悬浮固体（MLSS）、混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）浓度，但对污泥活性的提升不明显。

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更新日期/Last Update: 2019-05-28