为了有效去除低C/N（质量比）生活污水中的TN，考察了水力停留时间（HRT）对以稻秆、玉米芯和大豆壳等天然纤维素为填料和固体碳源（以下简称碳源）的反硝化滤池的脱氮效果的影响，从COD、TN、TP去除规律和不同阶段释碳速率的变化，分析和比较不同HRT和碳源种类下反硝化滤池的脱氮性能，获得了不同碳源对应的最佳HRT，并探讨了最适碳源种类。以稻秆、玉米芯、大豆壳为碳源时，反硝化滤池的最佳HRT分别为2.0、2.0、4.0 h，出水TN分别为0.3、0.2、0.4 mg/L，TN去除率均为97.8%以上，此时出水COD、TP分别为37.6～44.9、0.4～0.6 mg/L。玉米芯释碳速率低，释碳持久稳定，投加玉米芯为碳源的反硝化滤池在4个月后仍可保持高效、稳定的反硝化脱氮性能。