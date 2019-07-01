[1]唐婧,任琦,赵凯,等. 水力停留时间对天然纤维素类固体碳源反硝化滤池处理效果的影响[J].环境污染与防治,2019,41(3):307.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(3):307.
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 水力停留时间对天然纤维素类固体碳源反硝化滤池处理效果的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年3期
页码:
307
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-07-01

文章信息/Info

作者:
 唐婧任琦赵凯苏书宇李光昊侯哲傅金祥
 (1.沈阳建筑大学市政与环境工程学院，辽宁 沈阳 110168;2.郑州市市政工程勘测设计研究院，河南 郑州 450052)
关键词:
 水力停留时间固体碳源反硝化滤池释碳速率
文献标志码:
A
摘要:
为了有效去除低C/N（质量比）生活污水中的TN，考察了水力停留时间（HRT）对以稻秆、玉米芯和大豆壳等天然纤维素为填料和固体碳源（以下简称碳源）的反硝化滤池的脱氮效果的影响，从COD、TN、TP去除规律和不同阶段释碳速率的变化，分析和比较不同HRT和碳源种类下反硝化滤池的脱氮性能，获得了不同碳源对应的最佳HRT，并探讨了最适碳源种类。以稻秆、玉米芯、大豆壳为碳源时，反硝化滤池的最佳HRT分别为2.0、2.0、4.0 h，出水TN分别为0.3、0.2、0.4 mg/L，TN去除率均为97.8%以上，此时出水COD、TP分别为37.6～44.9、0.4～0.6 mg/L。玉米芯释碳速率低，释碳持久稳定，投加玉米芯为碳源的反硝化滤池在4个月后仍可保持高效、稳定的反硝化脱氮性能。

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更新日期/Last Update: 2019-06-05