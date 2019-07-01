为实现固体废弃物的能源化利用，对餐厨垃圾与污水处理厂活性污泥进行混合厌氧发酵，通过单因素实验考察了餐厨垃圾与活性污泥的物料配比、TS质量分数、接种量及温度等因素对产气性能的影响，在此基础上利用正交实验探索多因素共同作用对混合厌氧发酵产气特性及产甲烷量的影响。结果表明，多因素对累积产甲烷量的影响顺序为接种量＞TS质量分数＞温度＞物料配比，混合厌氧发酵的最佳条件为物料配比4∶6（质量比）、TS质量分数6%、接种量55%（质量分数）、温度40 ℃。三次函数可以用于模拟最佳条件下混合厌氧发酵过程中日产甲烷量与发酵时间的关系，模型拟合效果较好（P<0.001），达到极显著水平，R2为0.832，拟合结果可靠性高。