[1]凌文翠,范玉梅,孙长虹,等. 非点源污染最佳管理措施之研究热点综述[J].环境污染与防治,2019,41(3):362.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(3):362.
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 非点源污染最佳管理措施之研究热点综述()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年3期
页码:
362
栏目:
综述
出版日期:
2019-07-01

文章信息/Info

作者:
 凌文翠范玉梅孙长虹刘桂中
 北京市环境保护科学研究院，北京 100037
关键词:
 非点源污染最佳管理措施成本―效益分析优化配置
文献标志码:
A
摘要:
 最佳管理措施（BMPs）被证明是最有效的非点源污染治理方法之一，迄今为止已有广泛的研究与应用。目前，BMPs研究热点主要集中于成本―效益分析与优化配置等。BMPs也可依靠模型测算来进行成本―效益分析，目前评价BMPs环境效益的常用模型包括水土评估模型（SWAT模型）、暴雨洪水管理模型（SWMM模型）等。在实际应用中，特别是在社区、城区甚至整个城市尺度下，非点源污染控制需要进行多种BMPs的优化组合。BMPs的优化配置可基于经验和模型计算进行。近年来，优化算法被引入到BMPs优化配置中，其中遗传算法（GA）的应用广泛，可通过目标函数的引导，进化出最优的BMPs规划方案。但是，中国BMPs成本―效益分析及优化配置中仍存在问题，如模型研究领域缺少与实际监测数据的结合、国内BMPs数据库建设发展缓慢等。

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更新日期/Last Update: 2019-06-05