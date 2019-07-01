最佳管理措施（BMPs）被证明是最有效的非点源污染治理方法之一，迄今为止已有广泛的研究与应用。目前，BMPs研究热点主要集中于成本―效益分析与优化配置等。BMPs也可依靠模型测算来进行成本―效益分析，目前评价BMPs环境效益的常用模型包括水土评估模型（SWAT模型）、暴雨洪水管理模型（SWMM模型）等。在实际应用中，特别是在社区、城区甚至整个城市尺度下，非点源污染控制需要进行多种BMPs的优化组合。BMPs的优化配置可基于经验和模型计算进行。近年来，优化算法被引入到BMPs优化配置中，其中遗传算法（GA）的应用广泛，可通过目标函数的引导，进化出最优的BMPs规划方案。但是，中国BMPs成本―效益分析及优化配置中仍存在问题，如模型研究领域缺少与实际监测数据的结合、国内BMPs数据库建设发展缓慢等。