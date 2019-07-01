梳理了中国排污权有偿使用与交易价格体系现状及存在问题。以建立科学合理的污染治理回报机制为目标，基于市场供给和需求双方的决策博弈构建了博弈定价模型。实证研究表明，浙江省石化行业挥发性有机物（VOCs）污染治理平均成本为8 744元/（t・a），模型计算所得排污权最优定价为33 500元/（t・a）。在最优定价情形下，排污权交易政策能同时促进VOCs排放量的减少与污染治理技术的提升。研究结果对建立反映市场供求、减排激励和最优效益的排污权价格机制，深入推动中国排污权市场机制建设具有借鉴意义。