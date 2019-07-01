[1]戴洁,桑妲,胡静,等. 多种绿色交易机制下的长三角火电行业环境和经济效益分析[J].环境污染与防治,2019,41(3):371.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(3):371.
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 多种绿色交易机制下的长三角火电行业环境和经济效益分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年3期
页码:
371
栏目:
环境管理
出版日期:
2019-07-01

文章信息/Info

作者:
 戴洁桑妲胡静马则良张建平
 1.上海市环境科学研究院，上海 200233；2.国家电网公司华东分部，上海 200120；3.国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室，上海 200233
关键词:
 火电行业发电权交易排污权交易碳排放权交易
文献标志码:
A
摘要:
 选取长三角地区4家不同装机容量的典型火电厂，模拟不同情景下发电权、排污权以及碳排放权的交易情况，寻求区域环境效益与经济效益共赢的优化配置方案。结果表明，强控情景下，区域整体经济利润可达最高，为4.85×109元，比基准情景增加7.30%的经济利润，排放物的排放量也最低，SO2、NOx和碳排放量分别为1 246.02、3 169.78、18 319 500 t，比基准情景分别减排40.32%、4.34%、5.39%。相比发电权交易、排污权交易，火电厂未来应重点关注碳排放权交易。小装机容量机组关停、大装机容量机组多发电有助于实现区域的资源优化配置，达到经济效益和环境效益的共赢，但在初始分配、价格体系方面尚需优化完善、形成联动。

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更新日期/Last Update: 2019-06-05