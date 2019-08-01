相似文献/References:

[1]王 芳 赵玉清 孙红杰等.好氧颗粒污泥用于膜污染的控制[J].环境污染与防治,2006,(9):703.

[2]张蓉蓉 任洪强# 魏 翔.好氧颗粒污泥处理高浓度氨氮废水的研究[J].环境污染与防治,2006,(10):788.

[3]汪善全 竺建荣.好氧污泥颗粒化过程的影响因素分析[J].环境污染与防治,2007,(2):115.

[4]朱灵峰 何卫卫 张 杰.好氧颗粒污泥的研究现状及应用前景[J].环境污染与防治,2008,(5):78.

[5]刘莉莉 王志平 蔡伟民.聚丙烯酰胺废水的好氧颗粒污泥降解研究[J].环境污染与防治,2008,(8):1.

[6]沈仲根 张丽丽 陈建孟.有机负荷影响好氧颗粒污泥特性的研究[J].环境污染与防治,2008,(8):69.

[7]李志华 王立东 王晓昌.含盐量对好氧颗粒污泥稳定性及微生物组成的影响[J].环境污染与防治,2008,(10):8.

[8]项正心 张丽丽 陈建孟.好氧颗粒污泥降解甲基叔丁醚的实验研究[J].环境污染与防治,2008,(11):66.

[9]张 洋 杨昌柱 濮文虹等.颗粒化序列间歇式活性污泥反应器工艺处理化粪池污水[J].环境污染与防治,2009,(11):65.

[10]沈耀良 李媛 孙立柱.连续流反应器中培养好氧颗粒污泥的运行效能研究[J].环境污染与防治,2010,(1):1.

