[1]张立楠,宣鑫鹏,廖超,等. 好氧颗粒污泥常温异位湿式储存及其物质迁移转化机理研究[J].环境污染与防治,2019,41(4):412.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(4):412.
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 好氧颗粒污泥常温异位湿式储存及其物质迁移转化机理研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年4期
页码:
412
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-08-01

文章信息/Info

作者:
 张立楠宣鑫鹏廖超程媛媛龙焙
 江西理工大学建筑与测绘工程学院，江西 赣州 341000
关键词:
 好氧颗粒污泥常温异位湿式储存稳定性迁移转化
文献标志码:
A
摘要:
 研究了好氧颗粒污泥（AGS）常温异位湿式储存过程中泥相与水相之间的物质迁移转化规律，为阐释AGS稳定性下降提供机理解释。储存过程为厌氧环境，AGS的颜色由淡黄色逐渐变黑，结构由致密逐渐变松散。通过扫描电子显微镜观察到，储存31 d后颗粒表面皱缩，局部出现裂痕。AGS与水相之间存在明显的物质迁移转化过程，主要表现在兼氧菌、厌氧菌逐渐代替好氧菌，AGS的胞外聚合物（EPS）下降，不能支撑AGS的基本骨架，导致AGS的稳定性下降。

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更新日期/Last Update: 2019-08-01