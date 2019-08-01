[1]熊超,王继钦,陈军辉,等. 四川省制鞋行业挥发性有机物成分谱研究[J].环境污染与防治,2019,41(4):430.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(4):430.
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 四川省制鞋行业挥发性有机物成分谱研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年4期
页码:
430
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-08-01

文章信息/Info

作者:
 熊超王继钦陈军辉何敏韩丽
 1.四川省环境保护科学研究院，四川 成都 610041；2.四川大学建筑与环境学院，四川 成都 610065
关键词:
挥发性有机物制鞋成分谱
文献标志码:
A
摘要:
 为探究四川省制鞋行业挥发性有机物（VOCs）的主要组分，通过现场采样的方法，对四川省整鞋制造、中大底制造、改性橡胶鞋底制造、橡胶鞋底制造、鞋跟制造以及鞋模制造6种制鞋类型企业排放的VOCs进行了采样分析。结果表明：四川省制鞋行业的VOCs成分谱中，含氧化合物和烷烃含量最高。有组织VOCs排名前三的组分为丙酮、二氯甲烷、甲苯，质量分数分别为30.82%、16.04%、11.06%；无组织VOCs排名前三的组分为正戊烷、丙酮、2-甲基戊烷，质量分数分别为20.26%、17.10%、10.31%。

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更新日期/Last Update: 2019-08-01