[1]»ÆâùÃñ,ÕÅÁùÒ»,ÁõÔ´,µÈ. ÍòÖÝ³ÇÇø¿ÕÆøÎÛÈ¾¹ý³ÌÖÐº¬Ì¼ÆøÈÜ½ºµÄ±ä»¯ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(4):445.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(4):445.
µã»÷¸´ÖÆ

 ÍòÖÝ³ÇÇø¿ÕÆøÎÛÈ¾¹ý³ÌÖÐº¬Ì¼ÆøÈÜ½ºµÄ±ä»¯ÌØÕ÷()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
41¾í
ÆÚÊý:
2019Äê4ÆÚ
Ò³Âë:
445
À¸Ä¿:
¼à²âÓëÆÀ¼Û
³ö°æÈÕÆÚ:
2019-08-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 »ÆâùÃñÕÅÁùÒ»ÁõÔ´Íõ»¶²©Åí³¬Áú¾êÑî¸´Ä­
 1.ÖØÇìÈýÏ¿Ñ§ÔºÈýÏ¿¿âÇøË®»·¾³ÑÝ±äÓëÎÛÈ¾·ÀÖÎÖØµãÊµÑéÊÒ£¬ÖØÇì 404100£»2.ÖÐ¹ú¿ÆÑ§ÔºÖØÇìÂÌÉ«ÖÇÄÜ¼¼ÊõÑÐ¾¿ÔºË®¿âË®»·¾³ÖØµãÊµÑéÊÒ£¬ÖØÇì 400714
¹Ø¼ü´Ê:
 PM2.5¿ÕÆøÎÛÈ¾¹ý³ÌÓÐ»úÌ¼ÔªËØÌ¼¶þ´ÎÓÐ»úÌ¼
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÓÚ2016Äê9ÔÂ28ÈÕÖÁ10ÔÂ15ÈÕÔÚÍòÖÝ³ÇÇø¶ÔÆøÌ¬ÎÛÈ¾Îï¡¢¿ÅÁ£Îï¼°Æäº¬Ì¼ÆøÈÜ½º½øÐÐÁËÔÚÏßÁ¬Ðø¹Û²â£¬½áºÏÆøÏó²ÎÊý£¬·ÖÎöÁËº¬Ì¼ÆøÈÜ½ºµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¡£½á¹û±íÃ÷£¬´Ë´Î³ÖÐøÎÛÈ¾¹ý³ÌÖ÷ÒªÓÉ¿ÅÁ£ÎïÎÛÈ¾Ôì³É£¬ÎÛÈ¾ÌìPM10ºÍPM2.5Æ½¾ùÖÊÁ¿Å¨¶È·Ö±ðÎª170.8¡¢123.7 ¦Ìg/m3£¬ÏÔÖø¸ßÓÚ·ÇÎÛÈ¾Ìì¡£ÎÛÈ¾ÌìºÍ·ÇÎÛÈ¾ÌìPM2.5¡¢NO¡¢ÓÐ»úÌ¼£¨OC£©¼°ÔªËØÌ¼£¨EC£©Å¨¶ÈµÄÈÕ±ä»¯¶¼³ÊË«·å£¬µ«ÎÛÈ¾ÌìPM2.5¡¢NOºÍOC³öÏÖÔç·åÖµÊ±¼ä±È·ÇÎÛÈ¾ÌìÍÆ³Ù1~3 h¡£ÎÛÈ¾ÌìOC¡¢ECµÄÆ½¾ùÖÊÁ¿Å¨¶È·Ö±ðÎª28.0¡¢5.4 ¦Ìg/m3£¬·Ö±ðÎª·ÇÎÛÈ¾ÌìµÄ2.2¡¢1.6±¶¡£ÒÔ·ÇÎÛÈ¾ÌìµÄÆðÊ¼µã×÷Îª²ÎÕÕµã£¬µÃµ½ÎÛÈ¾ÌìOC¡¢ECµÄÆ½¾ùÔö³¤ÂÊ·Ö±ðÎª159.3%ºÍ73.0%£¬OCÎÛÈ¾ÀÛ»ýºÍ¶þ´Î×ª»¯¹±Ï×ÂÊ·Ö±ðÎª45.8%ºÍ54.2%£¬ËµÃ÷ÎÛÈ¾¹ý³ÌOCÒÔ¶þ´Î×ª»¯ÎªÖ÷¡£²¢ÓÃ×îÐ¡±ÈÖµ·¨¹ÀËãÁË¶þ´ÎÓÐ»úÌ¼£¨SOC£©º¬Á¿£¬µÃµ½ÎÛÈ¾ÌìºÍ·ÇÎÛÈ¾ÌìPMª­2.5ÖÐSOCÆ½¾ùÖÊÁ¿Å¨¶È·Ö±ðÎª16.3¡¢5.3 ¦Ìg/m3£¬SOCÔÚOCÖÐµÄÕ¼±È£¨ÒÔÖÊÁ¿·ÖÊý¼Æ£©·Ö±ðÎª56.1%ºÍ39.9%£¬ÎÛÈ¾ÌìSOCÕ¼±ÈÔö¼Ó£¬Ò²Ö¤Ã÷ÎÛÈ¾¹ý³ÌOCÒÔ¶þ´Î×ª»¯ÎªÖ÷¡£ÎÛÈ¾Ìì¾²·ç³öÏÖÆµÂÊ±È·ÇÎÛÈ¾Ìì¸ß£¬ÔÚ¶«ÄÏ·çµÄÓ°ÏìÏÂ£¬OC¡¢ECÒ×³öÏÖ¸ßÅ¨¶È¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]¼¾º£ÈÙ,·¿ÑÞ±ø,ËÎÌìçñ,µÈ.ÈËÌåÊÒÄÚÍâPM2.5ÎüÈë±©Â¶ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(9):66.
[2]»Æ¡¡ºç¡¡ÀîË³³Ï¡¡²Ü¾üæ÷µÈ.¹ãÖÝÊÐÏÄ¡¢¶¬¼¾ÊÒÄÚÍâPM2.5ÖÊÁ¿Å¨¶ÈµÄÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(12):954.
[3]´÷³¯Ï¼.ÄÏ¾©ÊÐÆøÈÜ½ºPM2.5ÖÐ¶à»··¼ÌþÀ´Ô´Ê¶±ð[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(4):316.
[4]ÅíÏ£çç¡¡ºÎ×Ú½¡¡¡ÁõÐ¡ÕæµÈ.ÄÏ²ýÊÐ´óÆøPM2.5ÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÀ´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):28.
[5]ÓáÐÂ»ª¡¡½¹¡¡Àó¡¡°ü¡¡ÕêµÈ.º¼ÖÝÊÐÇø´óÆøÄÜ¼û¶È±ä»¯Ç÷ÊÆ¼°ÆäÓëÖ÷ÒªÎÛÈ¾ÎïÏà¹ØÐÔ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(12):106.
[6]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(4):8.
[7]Ò¦¡¡Çà¡¡ÕÅ³¤´º¡¡ÄÂ»³±óµÈ.Ìì½òÏÄ¼¾´óÆøÆøÈÜ½ºÖÊÁ¿Å¨¶ÈµÄ´¹Ö±·Ö²¼ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(7):1.
[8]¹Å½ðÏ¼ °×Ö¾Åô Áõ°®Ï¼µÈ.Ìì½ò¶¬¼¾PM2.5ÓëPM10ÖÐÓÐ»úÌ¼¡¢ÔªËØÌ¼µÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(8):33.
[9]Öì Ò×,ºúºâÉú,ÕÅÐÂÓ¢,µÈ.ÄÏÄþÊÐ´óÆø¿ÅÁ£ÎïTSP¡¢PM10¡¢PM2.5ÎÛÈ¾Ë®Æ½ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2004,(3):176.
[10]Å£ºìÔÆ ÕÔ ÐÀ ´÷³¯Ï¼ Íõ¸ñ»Û ÍõÁ¬Éú.ÄÏ¾©ÊÐ´óÆøÆøÈÜ½ºÖÐ¿ÅÁ£ÎïºÍÕý¹¹ÍéÌþÌØÕ÷¼°À´Ô´·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(5):363.
[11]ÔÀçàÀû,ÖÓÁ÷¾Ù,ÕÅÌÎ,µÈ. ÖéÈý½ÇµØÇø´óÆøPM2.5Àí»¯ÌØÐÔ¼¾½Ú¹æÂÉÓë³ÉÒò[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(4):1.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):1.
[12]Áõ¿­,Íõî£,Çñ¸Õ. Î÷°²ÊÐ2013ÄêPM2.5Å¨¶È±ä»¯·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(4):66.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):66.
[13]ÁõÖÒÂí,ÐìÒå°î,·®Ð¢¿¡,µÈ. ÄÏ²ýÊÐÇï¼¾´óÆøPM2.5Å¨¶È¼°»¯Ñ§×é·ÖÌØÕ÷·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(9):55.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):55.
[14]ÓÚµ¤,ÀîÈ½,ÕÅÑ©,µÈ. ÊÒÄÚPM2.5³Á½µµÄÑÐ¾¿Óë¿ØÖÆ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(4):78.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(4):78.
[15]ÕÅÊ«½¨,¼§ÑÇÇÛ,ÖìÕñÓî,µÈ. »ú¶¯³µ³µËÙ¶ÔµÀÂ·½»Í¨Ñï³¾ÅÅ·ÅÌØÕ÷µÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(4):82.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(4):82.
[16]Â¬»Û½£,½ð¾ù,ÍõÇíÕæ,µÈ. º¼ÖÝÊÐ´óÆøPM2.5Ïû¹âÌØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(9):53.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(4):53.
[17]ÑàÀö,ºØ½úè¤,¶¡ÕÜ,µÈ. ÖÐ¹ú´óÂ½µØÇøË®Äà¹¤ÒµPM2.5ÅÅ·ÅÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(2):142.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):142.
[18]Ö£ÏÉçå,ÍõÃ·,ÌÕÊ¿¿µ,µÈ. 2016ÄêÄ³ÖØ´ó»î¶¯ÆÚ¼äº¼ÖÝÊÐPM2.5×é·Ö¼°À´Ô´±ä»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(9):936.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):936.
[19]ºúÑà,ÖÜ¼Ò±ó,ÐÜÓ¥,µÈ. ÎäººÊÐµäÐÍµØÇøPM2.5»¯Ñ§×é³É¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(9):992.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):992.
[20]ËïÈØ»¨,³ÂÑ§¸Õ,Îº½®,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐPM2.5Å¨¶ÈÓëÆøÏóÌõ¼þñîºÏ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(12):1353.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):1353.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2019-08-01