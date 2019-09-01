通过接种厌氧氨氧化污泥研究不同浓度Fe3+、Cu2+和Zn2+对厌氧氨氧化污泥的脱氮效能影响，以及在其最适金属离子浓度下对厌氧氨氧化污泥的长期影响。实验结果表明，进水Fe3+、Cu2+和Zn2+质量浓度分别为0~10、0~2、0~4 mg/L对厌氧氨氧化污泥活性有促进作用；当进水Fe3+质量浓度为10~40 mg/L时，厌氧氨氧化污泥活性未受到较大影响，而进水Cu2+和Zn2+质量浓度分别为1~30、4~30 mg/L时，随着金属离子浓度升高，脱氮效能逐渐下降，浓度越高，对厌氧氨氧化污泥活性的抑制效果越明显。分别在最适Fe3+、Cu2+和Zn2+质量浓度为6、1、4 mg/L的条件下，对厌氧氨氧化污泥进行2个月的长期影响实验发现，加入Fe3+对厌氧氨氧化污泥活性一直有良好的促进效果，而加入Cu2+和Zn2+分别在第19天和第21天开始出现明显的活性下降现象，并且在停止投加金属离子后，短期内活性也未能恢复，混合组未发现明显的抑制或促进现象。