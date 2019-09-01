[1]袁新明,王电站. 金属离子对厌氧氨氧化污泥脱氮效能影响[J].环境污染与防治,2019,41(5):515.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):515.
点击复制

 金属离子对厌氧氨氧化污泥脱氮效能影响()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年5期
页码:
515
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-09-01

文章信息/Info

作者:
 袁新明王电站
 南京农业大学资源与环境科学学院，江苏 南京 210095
关键词:
厌氧氨氧化Fe3+Cu2+Zn2+脱氮效能
文献标志码:
A
摘要:
 通过接种厌氧氨氧化污泥研究不同浓度Fe3+、Cu2+和Zn2+对厌氧氨氧化污泥的脱氮效能影响，以及在其最适金属离子浓度下对厌氧氨氧化污泥的长期影响。实验结果表明，进水Fe3+、Cu2+和Zn2+质量浓度分别为0~10、0~2、0~4 mg/L对厌氧氨氧化污泥活性有促进作用；当进水Fe3+质量浓度为10~40 mg/L时，厌氧氨氧化污泥活性未受到较大影响，而进水Cu2+和Zn2+质量浓度分别为1~30、4~30 mg/L时，随着金属离子浓度升高，脱氮效能逐渐下降，浓度越高，对厌氧氨氧化污泥活性的抑制效果越明显。分别在最适Fe3+、Cu2+和Zn2+质量浓度为6、1、4 mg/L的条件下，对厌氧氨氧化污泥进行2个月的长期影响实验发现，加入Fe3+对厌氧氨氧化污泥活性一直有良好的促进效果，而加入Cu2+和Zn2+分别在第19天和第21天开始出现明显的活性下降现象，并且在停止投加金属离子后，短期内活性也未能恢复，混合组未发现明显的抑制或促进现象。

相似文献/References:

[1]金仁村　郑　平　胡宝兰等.污泥颗粒化快速启动厌氧氨氧化反应器的探讨[J].环境污染与防治,2006,(10):772.
[2]李祥　黄勇　袁怡.DO在厌氧序批式生物膜反应器中对厌氧氨氧化反应启动的影响[J].环境污染与防治,2009,(10):43.
[3]刘　静　盛海君　徐轶群等.铁对四尾栅藻生长的影响[J].环境污染与防治,2008,(8):61.
[4]李祥　黄勇　袁怡.厌氧氨氧化菌活性恢复及富集培养研究[J].环境污染与防治,2010,(1):61.
[5]张树德[、] 李 捷 杨 宏 张 杰.亚硝酸盐对厌氧氨氧化的影响研究[J].环境污染与防治,2005,(5):324.
[6]孙佳晶,张蕾,陈晓波,等. 上流式厌氧污泥床反应器中厌氧氨氧化脱氮性能的研究[J].环境污染与防治,2015,(2):47.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):47.
[7]郑宇慧,李祥,黄勇#.保藏温度对厌氧氨氧化污泥活性的影响研究[J].环境污染与防治,2011,(5):82.
[8]丁宇,张祥,吕树光.Fe3+催化过氧化钙体系降解水中三氯乙烯[J].环境污染与防治,2018,40(4):392.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(5):392.
[9]唐政坤,张硕,李光蕾,等. 低温胁迫下Ca2+对厌氧氨氧化污泥脱氮效能影响研究[J].环境污染与防治,2019,41(3):279.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):279.
[10]付巢,付昆明,姜姗,等. 有机物对自养脱氮工艺影响的研究进展[J].环境污染与防治,2019,41(5):602.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):602.
[11]杨朋兵,李祥,黄勇,等. 厌氧条件下氨氧化电子受体研究进展[J].环境污染与防治,2016,38(11):94.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(5):94.

更新日期/Last Update: 2019-08-06