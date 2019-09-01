[1]徐文强,叶恒朋,毛玉兰,等. 黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药[J].环境污染与防治,2019,41(5):531.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):531.
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 黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年5期
页码:
531
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-09-01

文章信息/Info

作者:
 徐文强叶恒朋毛玉兰陈绍华
 中南民族大学资源与环境学院，湖北 武汉 430074
关键词:
 黄铁矿丁基黄药过硫酸钠非均相硫酸根自由基
文献标志码:
A
摘要:
 利用黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药，并探讨了黄铁矿用量、pH、过硫酸钠浓度、共存离子等因素对丁基黄药降解的影响。结果表明：（1）黄铁矿可有效活化过硫酸钠实现丁基黄药的高效降解。（2）在丁基黄药初始质量浓度为140 mg/L、黄铁矿用量为1.0 g/L、过硫酸钠质量浓度为0.080 g/L、pH=6.00、降解120 min时，丁基黄药降解率高达98.50%。（3）黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药的进程中，硫酸根自由基（SO-4・）和羟基自由基（・OH）共同作用导致丁基黄药的降解，而SO-4・起主要作用。（4）丁基黄药降解率随黄铁矿用量、过硫酸钠浓度的增大而增大，随pH的增大而减小。（5）Cl-和HCO-3对丁基黄药的降解有明显的抑制作用，并且HCO-3的抑制作用更强。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06