利用黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药，并探讨了黄铁矿用量、pH、过硫酸钠浓度、共存离子等因素对丁基黄药降解的影响。结果表明：（1）黄铁矿可有效活化过硫酸钠实现丁基黄药的高效降解。（2）在丁基黄药初始质量浓度为140 mg/L、黄铁矿用量为1.0 g/L、过硫酸钠质量浓度为0.080 g/L、pH=6.00、降解120 min时，丁基黄药降解率高达98.50%。（3）黄铁矿活化过硫酸钠降解丁基黄药的进程中，硫酸根自由基（SO- 4 ・）和羟基自由基（・OH）共同作用导致丁基黄药的降解，而SO- 4 ・起主要作用。（4）丁基黄药降解率随黄铁矿用量、过硫酸钠浓度的增大而增大，随pH的增大而减小。（5）Cl-和HCO- 3 对丁基黄药的降解有明显的抑制作用，并且HCO- 3 的抑制作用更强。