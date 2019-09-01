[1]胡稳,杨广斌,安宏锋,等. 贵阳市冬季大气PM2.5和PM10浓度空间插值及分布研究[J].环境污染与防治,2019,41(5):579.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):579.
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 贵阳市冬季大气PM2.5和PM10浓度空间插值及分布研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年5期
页码:
579
栏目:
监测与评价
出版日期:
2019-09-01

文章信息/Info

作者:
 胡稳杨广斌安宏锋刘芳刘代超海月
1.贵州师范大学地理与环境科学学院，贵州 贵阳 550000；2.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室，贵州 贵阳 550000；3.贵州省环境监测中心站，贵州 贵阳 550000
关键词:
贵阳市PM2.5PM10土地利用类型植被覆盖度
文献标志码:
A
摘要:
 为了解贵阳市冬季大气污染现状，以贵阳市污染相对严重的白云区为研究对象，连续采集PM2.5、PM10浓度数据，利用普通克里金法进行空间插值获取PM2.5、PM10分布特征。通过留一法交叉验证，比较6种半变异函数模型（三角函数、高斯函数、球面函数、指数函数、J-Bessel函数和K-Bessel函数）的空间插值精度，选出最适的函数模型；采用分区统计和格网统计的方法，对不同土地利用类型、植被覆盖度下的PM2.5、PM10平均浓度进行比较分析。结果表明，三角函数是PM2.5空间插值的最适模型，指数函数是PM10空间插值的最适模型；贵阳市白云区冬季大气PM2.5、PM10浓度总体表现出城区浓度高，郊区浓度低的分布特征；土地利用类型和植被覆盖度对PM2.5和PM10浓度有着较强的影响。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06