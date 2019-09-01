采用水质监测技术和稳定氮同位素示踪技术对社渎港中游地区进行氮污染特征和污染源解析。在定性描述的基础上结合稳定同位素模型(SIAR)，对各硝酸盐污染源的贡献率进行定量计算并进行了后验概率分布检验。结果表明：（1）在枯水期TN较高，平均为5.34 mg/L，农业生产集中区TN污染最严重。（2）硝酸盐污染主要来源包括生活污水和粪肥、化学肥料及土壤氮。其中，生活污水和粪肥对硝酸盐的贡献率最高，平均为45%；化学肥料次之，贡献率平均为31%；土壤氮的贡献率平均为24%。