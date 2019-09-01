[1]彭月,崔云霞,樊宁,等. 基于稳定同位素模型解析农业污染河流氮源[J].环境污染与防治,2019,41(5):588.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):588.
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 基于稳定同位素模型解析农业污染河流氮源()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年5期
页码:
588
栏目:
监测与评价
出版日期:
2019-09-01

文章信息/Info

作者:
 彭月崔云霞樊宁李伟迪朱永青
 1.南京师范大学环境学院，江苏 南京 210023；2.南京师范大学地理科学学院，江苏 南京 210023
关键词:
 硝酸盐源解析氮、氧同位素稳定同位素模型
文献标志码:
A
摘要:
 采用水质监测技术和稳定氮同位素示踪技术对社渎港中游地区进行氮污染特征和污染源解析。在定性描述的基础上结合稳定同位素模型(SIAR)，对各硝酸盐污染源的贡献率进行定量计算并进行了后验概率分布检验。结果表明：（1）在枯水期TN较高，平均为5.34 mg/L，农业生产集中区TN污染最严重。（2）硝酸盐污染主要来源包括生活污水和粪肥、化学肥料及土壤氮。其中，生活污水和粪肥对硝酸盐的贡献率最高，平均为45%；化学肥料次之，贡献率平均为31%；土壤氮的贡献率平均为24%。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06