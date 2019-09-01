[1]付巢,付昆明,姜姗,等. 有机物对自养脱氮工艺影响的研究进展[J].环境污染与防治,2019,41(5):602.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(5):602.
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 有机物对自养脱氮工艺影响的研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年5期
页码:
602
栏目:
监测与评价
出版日期:
2019-09-01

文章信息/Info

作者:
 付巢付昆明姜姗仇付国
 北京建筑大学环境与能源工程学院，城市雨水系统与水环境教育部重点实验室，中-荷未来污水处理技术研发中心，北京 100044
关键词:
 有机物厌氧氨氧化反硝化自养脱氮工艺
文献标志码:
A
摘要:
 自养脱氮工艺中同时存在亚硝酸化、硝酸化、厌氧氨氧化和反硝化4个过程，而有机物增加了自养脱氮工艺4个过程的脱氮复杂性，但也增加了更多的可能性。综述了有机物对亚硝酸化、硝酸化、厌氧氨氧化和反硝化的影响，整理了同步亚硝化/厌氧氨氧化/反硝化（SNAD）工艺和反硝化氨氧化（DEAMOX）工艺的最新研究进展。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06