[1]李萍,李阳,李柯,等. 施加氮磷肥及Pb胁迫对小白菜Pb含量的影响研究[J].环境污染与防治,2019,41(6):652.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(6):652.
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 施加氮磷肥及Pb胁迫对小白菜Pb含量的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年6期
页码:
652
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-10-01

文章信息/Info

作者:
 李萍李阳李柯王文全孙海琪
 新疆农业大学草业与环境科学学院,新疆，乌鲁木齐 830052
关键词:
 氮肥磷肥小白菜Pb胁迫
文献标志码:
A
摘要:
 为了研究施肥对小白菜Pb含量的影响，采用盆栽试验种植小白菜，分析土壤中不同浓度氮肥、磷肥及Pb胁迫对小白菜地上部分和根系吸收Pb的影响。结果表明，无Pb胁迫下，在土壤中施加氮肥对小白菜株高、根长和鲜质量均有一定的促进作用，有Pb胁迫（300 mg/kg，下同）下，施氮肥对小白菜株高和鲜质量有促进作用，但对根长有抑制作用。无Pb胁迫下，在土壤中施加一定量的磷肥能促进小白菜鲜质量的增长，但却对株高有一定的抑制作用；中高质量浓度施磷处理（150~225 mg/kg）会抑制小白菜地上部分对Pb的吸收，低质量浓度施磷处理（≤75 mg/kg）则会促进小白菜地上部分和根系对Pb的吸收；有Pb胁迫下，施加磷肥对小白菜的株高和鲜质量均有一定的促进作用，且抑制了小白菜根系对Pb的吸收。研究土壤氮肥最佳施用量为300 mg/kg，磷肥最佳施用量为150 mg/kg，此时小白菜的鲜质量达到最大，且小白菜地上部分对Pb的吸收量相对较小。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06