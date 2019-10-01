为了研究施肥对小白菜Pb含量的影响，采用盆栽试验种植小白菜，分析土壤中不同浓度氮肥、磷肥及Pb胁迫对小白菜地上部分和根系吸收Pb的影响。结果表明，无Pb胁迫下，在土壤中施加氮肥对小白菜株高、根长和鲜质量均有一定的促进作用，有Pb胁迫（300 mg/kg，下同）下，施氮肥对小白菜株高和鲜质量有促进作用，但对根长有抑制作用。无Pb胁迫下，在土壤中施加一定量的磷肥能促进小白菜鲜质量的增长，但却对株高有一定的抑制作用；中高质量浓度施磷处理（150~225 mg/kg）会抑制小白菜地上部分对Pb的吸收，低质量浓度施磷处理（≤75 mg/kg）则会促进小白菜地上部分和根系对Pb的吸收；有Pb胁迫下，施加磷肥对小白菜的株高和鲜质量均有一定的促进作用，且抑制了小白菜根系对Pb的吸收。研究土壤氮肥最佳施用量为300 mg/kg，磷肥最佳施用量为150 mg/kg，此时小白菜的鲜质量达到最大，且小白菜地上部分对Pb的吸收量相对较小。