[1]张景炳,范海涛,王洪臣,等. 某污水处理厂A2/O工艺冬季生物反硝化过程的影响因素研究[J].环境污染与防治,2019,41(6):689.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(6):689.
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 某污水处理厂A2/O工艺冬季生物反硝化过程的影响因素研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年6期
页码:
689
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-10-01

文章信息/Info

作者:
 张景炳范海涛王洪臣刘国华齐鲁
 中国人民大学环境学院，北京 100872
关键词:
 反硝化脱氮效率比反硝化速率
文献标志码:
A
摘要:
 针对污水处理厂冬季反硝化脱氮效率不佳的问题，以常州市某污水处理厂A2/O工艺为研究对象，模拟探讨了不同外加碳源、碳源投加量、溶解氧（DO）和硝态氮浓度对生物处理系统反硝化脱氮能力的影响。结果表明，外加有机碳源对系统的反硝化效能有明显的强化效果。3种外加有机碳源（乙酸、乙醇和乙酸钠）中，乙酸为最佳碳源。当乙酸投加量为40 mg/L时，系统反硝化脱氮效率最高，比反硝化速率可达1.964 mg/（g・h），反硝化碳耗最少，为7.14 mg/mg。DO与比反硝化速率成反比，DO≤0.20 mg/L时，反硝化能力最强。硝态氮初始质量浓度为20 mg/L左右时，反硝化能力最强。在实际工程应用中，可以通过提高硝化效果或直接调整回流比实现反硝化脱氮最优条件，将有助于提高系统的冬季脱氮效果。

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更新日期/Last Update: 2019-08-06