采用序批式活性污泥反应器（SBR）进行好氧颗粒污泥（AGS）培养，比较仅接种普通絮状污泥培养（R1）与接种普通絮状污泥及部分厌氧颗粒污泥培养(R2)下污泥颗粒化进程、污泥特性及污染物去除特性。结果表明，通过逐渐缩短SBR沉淀时间、提高有机负荷，R1、R2分别在17、23 d时出现乳白色颗粒，颗粒粒径较小（0.1~0.5 mm），颗粒污泥成熟时由白色转变为黄色，污泥容积指数(SVI)均保持在40 mL/g左右；培养60 d时，R1、R2内污泥基本实现颗粒化，颗粒化程度分别为90.0%、84.4%；R1、R2中胞外聚合物（EPS）质量浓度均在56 d时分别为84.75、64.05 mg/g(以单位质量挥发性悬浮固体（VSS）中的质量计，下同)，其中R1、R2中多糖(PS)在EPS中占主要比重；R1、R2中培养的AGS均具有密实的结构和良好的沉降性能，对污染物具有良好的去除效果，培养后期R1、R2对COD平均去除率分别为96%、94%，对TN平均去除率分别为60%、56%，对TP平均去除率分别为65%、61%。R2中接种的部分厌氧颗粒污泥可能对EPS的分泌起到一定抑制作用，从而影响污泥的颗粒化进程。