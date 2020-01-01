[1]王晓艳,买文宁,唐启. 好氧颗粒污泥的培养及其对污染物去除特性研究[J].环境污染与防治,2019,41(9):1964.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1964.
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 好氧颗粒污泥的培养及其对污染物去除特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年9期
页码:
1964
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-01-01

文章信息/Info

作者:
 王晓艳买文宁唐启
 1.郑州大学水利与环境学院，河南  郑州 450001；2.河南省有色金属地质矿产局第四地质大队，河南  郑州 450016
关键词:
 SBR培养方式好氧颗粒污泥胞外聚合物
文献标志码:
A
摘要:
 采用序批式活性污泥反应器（SBR）进行好氧颗粒污泥（AGS）培养，比较仅接种普通絮状污泥培养（R1）与接种普通絮状污泥及部分厌氧颗粒污泥培养(R2)下污泥颗粒化进程、污泥特性及污染物去除特性。结果表明，通过逐渐缩短SBR沉淀时间、提高有机负荷，R1、R2分别在17、23 d时出现乳白色颗粒，颗粒粒径较小（0.1~0.5 mm），颗粒污泥成熟时由白色转变为黄色，污泥容积指数(SVI)均保持在40 mL/g左右；培养60 d时，R1、R2内污泥基本实现颗粒化，颗粒化程度分别为90.0%、84.4%；R1、R2中胞外聚合物（EPS）质量浓度均在56 d时分别为84.75、64.05 mg/g(以单位质量挥发性悬浮固体（VSS）中的质量计，下同)，其中R1、R2中多糖(PS)在EPS中占主要比重；R1、R2中培养的AGS均具有密实的结构和良好的沉降性能，对污染物具有良好的去除效果，培养后期R1、R2对COD平均去除率分别为96%、94%，对TN平均去除率分别为60%、56%，对TP平均去除率分别为65%、61%。R2中接种的部分厌氧颗粒污泥可能对EPS的分泌起到一定抑制作用，从而影响污泥的颗粒化进程。

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更新日期/Last Update: 2019-12-05