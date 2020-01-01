浙江大气PM 2.5 污染问题突出。利用国家环境空气质量监测站的实时在线监测数据分析了2013年12月上旬长三角地区一次大气PM 2.5 严重污染前后浙江典型城市（杭州、湖州、金华、宁波和舟山）的PM 2.5 污染成因。结果表明，严重污染天（SPD）风速和大气边界层高度均较非污染天低，不利于污染物扩散，而气温和相对湿度高，易于二次颗粒物生成。PM 2.5 /CO(质量比)的变化结果显示，SPD二次颗粒物对杭州、宁波、舟山PM 2.5 浓度的贡献高于60%，对湖州和金华PM 2.5 浓度的贡献略低（42%~54%）。杭州SPD时二次NO- 3 、SO2- 4 、NH+ 4 的增长幅度远高于PM 2.5 ，且氮转化率和硫转化率随相对湿度的升高而上升，表明硫酸盐和硝酸盐的生成是PM 2.5 污染的重要来源。气团后向轨迹显示，SPD时杭州和湖州主要受江苏、安徽及浙江省内其他城市气团传输的影响，宁波和舟山主要受上海、江苏、安徽及东海上空气团传输的影响，而金华主要受本地及邻近的杭州、绍兴的影响。