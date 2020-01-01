[1]王琼真,于燕,孟伟江,等. 一次长三角大气重污染期间浙江典型城市大气PM2.5污染成因分析[J].环境污染与防治,2019,41(9):1076.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1076.
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 一次长三角大气重污染期间浙江典型城市大气PM2.5污染成因分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年9期
页码:
1076
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-01-01

文章信息/Info

作者:
 王琼真于燕孟伟江蒋琦清张天晁娜吴电吴建
 1.浙江省环境保护科学设计研究院，浙江  杭州 310007；2.浙江省气象科学研究所，浙江  杭州 310008；3.时代盛华科技有限公司，浙江  杭州 311202；4.杭州市环境监测中心站，浙江  杭州 310007
关键词:
PM2.5二次转化区域传输
文献标志码:
A
摘要:
 浙江大气PM2.5污染问题突出。利用国家环境空气质量监测站的实时在线监测数据分析了2013年12月上旬长三角地区一次大气PM2.5严重污染前后浙江典型城市（杭州、湖州、金华、宁波和舟山）的PM2.5污染成因。结果表明，严重污染天（SPD）风速和大气边界层高度均较非污染天低，不利于污染物扩散，而气温和相对湿度高，易于二次颗粒物生成。PM2.5/CO(质量比)的变化结果显示，SPD二次颗粒物对杭州、宁波、舟山PM2.5浓度的贡献高于60%，对湖州和金华PM2.5浓度的贡献略低（42%~54%）。杭州SPD时二次NO-3、SO2-4、NH+4的增长幅度远高于PM2.5，且氮转化率和硫转化率随相对湿度的升高而上升，表明硫酸盐和硝酸盐的生成是PM2.5污染的重要来源。气团后向轨迹显示，SPD时杭州和湖州主要受江苏、安徽及浙江省内其他城市气团传输的影响，宁波和舟山主要受上海、江苏、安徽及东海上空气团传输的影响，而金华主要受本地及邻近的杭州、绍兴的影响。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2019-12-05