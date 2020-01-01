[1]王甜甜,赵伟,王利明,等. 不同土地利用类型土壤微生物群落特征及其影响因素[J].环境污染与防治,2019,41(9):1082.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1082.
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 不同土地利用类型土壤微生物群落特征及其影响因素()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年9期
页码:
1082
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-01-01

文章信息/Info

作者:
 王甜甜赵伟王利明靳德武杨建
 1.煤炭科学研究总院，北京 100013；2.中煤科工集团西安研究院有限公司，陕西  西安 710054；3.西安中地环境科技有限公司，陕西  西安 710054；4.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院，内蒙古  呼和浩特 010018
关键词:
 土壤微生物群落特征土地利用类型内蒙古赛罕区
文献标志码:
A
摘要:
 土壤微生物群落结构特征能够提前反映土壤环境质量的变化，是土壤质量评价的重要因子。为弄清不同土地利用类型土壤微生物群落特征及其影响因素，以内蒙古呼和浩特赛罕区为研究区，从绿地、园林地、耕地以及荒废地4种不同土地利用类型土壤进行采样研究。研究结果表明：4种不同土地利用类型土壤中主要菌种为细菌、真菌以及放线菌，放线菌比例最大，其次是细菌，真菌比例最小。采样深度、温度、土地利用类型及含水率均影响微生物群落特征。随着采样深度的增加，4种土地利用类型土壤中微生物数量不断减少，0~10 cm微生物总数最多。荒废地土壤微生物数量最多，因为荒废地土层中有机质含量高，为微生物的生长提供了营养物质。含水率过高或过低均不利于微生物生长，当处于最佳含水率时微生物数量最大。对于绿地和园林地而言，最佳含水率为10%~15%，耕地最佳含水率为15%~20%，荒废地最佳含水率为10%左右。

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更新日期/Last Update: 2019-12-05