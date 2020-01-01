[1]陈泉,李灿,魏小清,等. 株洲市冬季室内PM2.5污染成分特征及健康风险研究[J].环境污染与防治,2019,41(9):1088.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1088.
点击复制

 株洲市冬季室内PM2.5污染成分特征及健康风险研究()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年9期
页码:
1088
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-01-01

文章信息/Info

作者:
 陈泉李灿魏小清马千里张博欣唐文武殷强
 湖南工业大学土木工程学院，湖南  株洲 412007
关键词:
PM2.5金属元素富集因子贡献源健康风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 为研究室内PM2.5及其载带重金属元素的污染特征和健康风险，在2017年12月至2018年1月，在株洲市典型的居民住宅和相邻校园的学生宿舍的室内采样收集PM2.5样本，评估重金属元素的污染程度和识别来源，并评价潜在的健康风险。结果表明：（1）宿舍、住宅室内PM2.5分别为（57.20±23.95）、（90.31±27.41） μg/m3。非地壳元素中Fe最高。（2）宿舍和住宅室内PM2.5中Cu、As、Zn、Pb、Sb、Se和Cd均表现出显著富集，人为污染源显著；住宅主要污染源是吸烟和土壤尘再悬浮，宿舍室内主要受室外源影响。（3）采样期间室内PM2.5中Mn存在一定的非致癌风险，As、Cd及Cr存在一定的致癌风险。

相似文献/References:

[1]赵海涛　王小治　徐轶群等.矿化垃圾中有效 的研究[J].环境污染与防治,2009,(10):5.
[2]熊春,李臻,谢至远,等. 杭州市区空气污染特征及灰霾成因分析[J].环境污染与防治,2018,40(12):1342.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(9):1342.
[3]尹杰,刘春霞,李月臣,等. 重庆市主城区冬季PM2.5空间分布模拟[J].环境污染与防治,2018,40(12):1352.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(9):1352.
[4]牛宏宏,王宝庆,刘博薇,等. 天津冬季PM2.5中水溶性无机离子污染特征研究[J].环境污染与防治,2019,41(5):592.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):592.
[5]夏钟,王欣童,郁莎燕,等. 应用Meta分析研究中国不同区域PM2.5污染与人群非意外总死亡率的关系[J].环境污染与防治,2019,41(8):891.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):891.
[6]王琼真,于燕,孟伟江,等. 一次长三角大气重污染期间浙江典型城市大气PM2.5污染成因分析[J].环境污染与防治,2019,41(9):1076.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1076.

更新日期/Last Update: 2019-12-05