为研究室内PM 2.5 及其载带重金属元素的污染特征和健康风险，在2017年12月至2018年1月，在株洲市典型的居民住宅和相邻校园的学生宿舍的室内采样收集PM 2.5 样本，评估重金属元素的污染程度和识别来源，并评价潜在的健康风险。结果表明：（1）宿舍、住宅室内PM 2.5 分别为（57.20±23.95）、（90.31±27.41） μg/m3。非地壳元素中Fe最高。（2）宿舍和住宅室内PM 2.5 中Cu、As、Zn、Pb、Sb、Se和Cd均表现出显著富集，人为污染源显著；住宅主要污染源是吸烟和土壤尘再悬浮，宿舍室内主要受室外源影响。（3）采样期间室内PM 2.5 中Mn存在一定的非致癌风险，As、Cd及Cr存在一定的致癌风险。