[1]杨妍妍,李金香,刘亚平,等. 北京城市污水处理厂污泥中重金属污染状况及潜在生态风险分析[J].环境污染与防治,2019,41(9):1098.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(9):1098.
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 北京城市污水处理厂污泥中重金属污染状况及潜在生态风险分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年9期
页码:
1098
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-01-01

文章信息/Info

作者:
 杨妍妍李金香刘亚平方永晨崔彤刘兆莹程刚
 1.北京市环境保护监测中心，北京 100048；2.首都师范大学资源环境与旅游学院，北京 100048
关键词:
 污水处理厂污泥重金属特征分析潜在生态风险分析
文献标志码:
A
摘要:
 2011―2017年对北京城市中心区8家污水处理厂污泥中8种重金属（Cd、Cr、Cu、Zn、Pb、As、Hg、Ni）开展了持续监测，分析其重金属污染状况、年际及季节变化特征，并应用内梅罗指数法评估污泥在土地利用过程中重金属的潜在生态风险。结果表明：污泥重金属含量为Zn>Cu>Cr>Pb>As>Ni>Hg>Cd，除Hg外，其他重金属含量均低于全国平均水平；四季重金属总量中位值较接近，夏季稍高；Ni、Cd、Hg各年年均值变异系数最大，分别为43%、36%、23%，其他金属变异系数为5%～13%；56%的Hg检测结果超过了《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T 309―2009）中A级污泥限值，且8家污水处理厂均有超标记录；内梅罗指数显示Hg、Zn、Cd、Cu达到重度污染级别，污泥施用于土壤存在较严重的潜在生态风险。因此，污泥用于土壤环境前，需降低其重金属含量。

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更新日期/Last Update: 2019-12-05