ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÇØ´«Óñ¡¡ÕÔÓÂÊ¤¡¡Áõ¡¡ÄÈµÈ.°¢ÌØÀ½òÔÚÍÁÈÀÖÐµÄÎü¸½ÐÐÎª[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(3):165.
[2]ÃÏË³Áú¡¡³Â¼Ò³¤¡¡Àä´ºÃ·.³ý²Ý¼Á°¢ÌØÀ½òÓë¶¡²Ý°·¶ÔÂóËëÓãµÄÁªºÏ¶¾ÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(4):254.
[3]ÖÜ²©Èç¡¡ÍõÖ¾Ó¢¡¡ÍõÕ¼±ó.³ý²Ý¼Á°¢ÌØÀ½òÉúÎï½µ½âÑÐ¾¿ÏÖ×´[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):4.
[4]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):8.
[5]ÕÅÀ¼Ó¢ Àî»Û·¼ Â½ ½Ý.Ò»ÖÖÐÂÊÈÀä¾úJLNY02½µ½âµØÏÂË®ÖÐ°¢ÌØÀ½òµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2003,(1):23.
[6]Ëþ ÄÈ ·ë½¨·¼ Ëï ³É ÖÜ ·¼.Ì«ºþÃ·Á»ÍåË®ÌåÖÐ°¢ÌØÀ½òµÄÃ«Ï¸¹ÜÆøÏàÉ«Æ×·¨²â¶¨[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(8):74.
[7]ÕÅ¾² ÅÓÈ» ¶ÎÁÖ ÕÅ³Ð¶«.ÍÁÈÀÎü¸½Ì¬°¢ÌØÀ½òµÄÉúÎï¿ÉÀûÓÃÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(10):16.
[8]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[9]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[10]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(10):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]