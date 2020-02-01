[1]徐钰茜,华琮歆,徐小朋,等. 对硝基苯酚生物电化学还原过程及优势菌群生物群落分析[J].环境污染与防治,2019,41(10):1177.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):1177.
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 对硝基苯酚生物电化学还原过程及优势菌群生物群落分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年10期
页码:
1177
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-02-01

文章信息/Info

作者:
 徐钰茜华琮歆徐小朋张丽彬沈锦优王连军
 南京理工大学环境与生物工程学院，江苏  南京 210094
关键词:
 微生物燃料电池环境因子对硝基苯酚菌群结构
文献标志码:
A
摘要:
 通过向阴极室投加接种污泥构建阴极功能型的微生物燃料电池（MFC），并用其强化降解对硝基苯酚（PNP），考察了MFC运行过程中电极液pH、电导率和温度等环境因子的变化，使用SPSS 13.0统计分析软件考察了各环境因子与MFC输出电压的相关关系，并对阴极生物膜样品采用高通量测序分析其菌群结构。结果表明，MFC输出电压与阳极室、阴极室pH均呈极显著相关关系，电极液pH为6时MFC对PNP的降解性能较优，PNP降解率为100.0%，还原降解中间产物对氨基苯酚（PAP）生成率为32.5%±2.5%，而pH为4时PNP降解率为80.1%±4.1%，PAP生成率为13.3%±2.2%；外接电阻为100 Ω时，MFC对PNP降解性能优于外接电阻50、200 Ω时。阴极优势菌群中，懒杆菌科（Ignavibacteriaceae）推动了系统电子的传递，而嗜氢菌目（Hydrogenophilales）、伯克霍尔德氏菌目（Burkholderiales）具有辅助还原降解PNP的作用。

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更新日期/Last Update: 2019-12-12