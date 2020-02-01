通过向阴极室投加接种污泥构建阴极功能型的微生物燃料电池（MFC），并用其强化降解对硝基苯酚（PNP），考察了MFC运行过程中电极液pH、电导率和温度等环境因子的变化，使用SPSS 13.0统计分析软件考察了各环境因子与MFC输出电压的相关关系，并对阴极生物膜样品采用高通量测序分析其菌群结构。结果表明，MFC输出电压与阳极室、阴极室pH均呈极显著相关关系，电极液pH为6时MFC对PNP的降解性能较优，PNP降解率为100.0%，还原降解中间产物对氨基苯酚（PAP）生成率为32.5%±2.5%，而pH为4时PNP降解率为80.1%±4.1%，PAP生成率为13.3%±2.2%；外接电阻为100 Ω时，MFC对PNP降解性能优于外接电阻50、200 Ω时。阴极优势菌群中，懒杆菌科（Ignavibacteriaceae）推动了系统电子的传递，而嗜氢菌目（Hydrogenophilales）、伯克霍尔德氏菌目（Burkholderiales）具有辅助还原降解PNP的作用。