比较了天津市雾霾天和非雾霾天PM 2.5 中水溶性无机离子(SO2- 4 、NO- 3 、Cl-、NH+ 4 、Ca2+、Na+、Mg2+、K+)的污染特征,并对其来源进行分析。结果表明:(1)非雾霾天PM 2.5 日均质量浓度为35~60 μg/m3,均值为43 μg/m3,雾霾天PM 2.5 日均质量浓度为120~332 μg/m3,均值为242 μg/m3;雾霾天水溶性无机离子浓度均高于非雾霾天。(2)非雾霾天SO2- 4 主要来自大气中燃煤源的SO 2 二次转化,NO- 3 主要来自一次污染源,雾霾天SO2- 4 、NO- 3 主要来自大气中燃煤源的SO 2 、NO 2 二次转化;非雾霾天NH+ 4 主要以(NH 4 ) 2 SO 4 和NH 4 NO 3 的形式存在,雾霾天NH+ 4 主要以NH 4 NO 3 和NH 4 HSO 4 的形式存在;Na+、K+、Cl-除了海盐来源外,煤和生物质的燃烧及其二次转化是主要贡献源;Ca2+和Mg2+主要来自建筑扬尘源和土壤扬尘源。(3)风速和相对湿度是雾霾天SO2- 4 、NO- 3 、NH+ 4 浓度变化的重要原因。