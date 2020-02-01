在界定生态文明、水生态文明、农村水生态文明概念的基础上，梳理农村水生态文明内涵的演变历程，综述了农村水生态文明的主要内容，包括农村水环境治理、农村水资源及其供给、农村水安全与水旱灾害防治、农田水利设施建设。在此基础上指出了目前研究存在的一些缺陷，并对农村水生态文明未来的研究方向进行展望。