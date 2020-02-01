[1]姜明栋,杨晓卉. 农村水生态文明建设研究进展[J].环境污染与防治,2019,41(10):1239.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):1239.
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 农村水生态文明建设研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年10期
页码:
1239
栏目:
综述
出版日期:
2020-02-01

文章信息/Info

作者:
 姜明栋杨晓卉
 1.北京大学环境科学与工程学院，北京 100871；2.河海大学企业管理学院，江苏 常州 213022
关键词:
农村水生态文明乡村振兴可持续发展
文献标志码:
A
摘要:
 在界定生态文明、水生态文明、农村水生态文明概念的基础上，梳理农村水生态文明内涵的演变历程，综述了农村水生态文明的主要内容，包括农村水环境治理、农村水资源及其供给、农村水安全与水旱灾害防治、农田水利设施建设。在此基础上指出了目前研究存在的一些缺陷，并对农村水生态文明未来的研究方向进行展望。
更新日期/Last Update: 2019-12-12