[1]姜明栋,杨晓卉. 农村水生态文明建设研究进展[J].环境污染与防治,2019,41(10):1239.
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[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):1239.
农村水生态文明建设研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
41卷
- 期数:
-
2019年10期
- 页码:
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1239
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
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2020-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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姜明栋; 杨晓卉
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1.北京大学环境科学与工程学院，北京 100871；2.河海大学企业管理学院，江苏 常州 213022
- 关键词:
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农村水生态文明; 乡村振兴; 可持续发展
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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在界定生态文明、水生态文明、农村水生态文明概念的基础上，梳理农村水生态文明内涵的演变历程，综述了农村水生态文明的主要内容，包括农村水环境治理、农村水资源及其供给、农村水安全与水旱灾害防治、农田水利设施建设。在此基础上指出了目前研究存在的一些缺陷，并对农村水生态文明未来的研究方向进行展望。
更新日期/Last Update:
2019-12-12