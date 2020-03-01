[1]ÁõÒý¸ë,ÖÜ»¶»¶,ÕÔ°¢Áá,µÈ. ºÓ¹ÈÐÍ³ÇÊÐÒ»´Î´óÆø³ÖÐøÖØÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°ÆäÔ­Òò·ÖÎö¡ª¡ªÒÔ±¦¼¦ÊÐÎªÀý[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(11):1286.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(11):1286.
µã»÷¸´ÖÆ

 ºÓ¹ÈÐÍ³ÇÊÐÒ»´Î´óÆø³ÖÐøÖØÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°ÆäÔ­Òò·ÖÎö¡ª¡ªÒÔ±¦¼¦ÊÐÎªÀý()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
41¾í
ÆÚÊý:
2019Äê11ÆÚ
Ò³Âë:
1286
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2020-03-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ÁõÒý¸ëÖÜ»¶»¶ÕÔ°¢ÁáÄ½½¨ÀûÎäÑóÑó
 1.±¦¼¦ÎÄÀíÑ§ÔºµØÀíÓë»·¾³Ñ§Ôº£¬ÔÖº¦¼à²âÓë»úÀíÄ£ÄâÉÂÎ÷Ê¡ÖØµãÊµÑéÊÒ£¬ÉÂÎ÷  ±¦¼¦ 721013£»ª¤2.ÖÐ¹úÆøÏó¾Ö¹«¹²ÆøÏó·þÎñÖÐÐÄ£¬±±¾© 100081
¹Ø¼ü´Ê:
 ´óÆøÎÛÈ¾Îï±ä»¯ÌØÕ÷ÆøÏóÒªËØ¹ØÏµ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÀûÓÃ2016Äê¶¬¼¾12ÔÂ16¡ª22ÈÕ¼à²âµÄ±¦¼¦ÊÐ6ÖÖ´óÆøÎÛÈ¾Îï¼°Ö÷ÒªÆøÏóÒªËØ£¬·ÖÎÛÈ¾Ç°¡¢ÖØÎÛÈ¾ÆÚ¡¢ÎÛÈ¾½áÊø3¸ö¹ý³Ì·ÖÎöÁËÎÛÈ¾ÎïµÄ±ä»¯ÌØÕ÷£¬Ì½ÌÖÁË´óÆøÎÛÈ¾ÎïÊ±¼ä±ä»¯ÓëÆøÏóÒªËØ¹ØÏµ¡£½á¹û±íÃ÷£º£¨1£©´óÆøÖØÎÛÈ¾¹ý³ÌÖÐÖ÷ÒªÎÛÈ¾ÎïÎªPM10ºÍPM2.5£¬ÖØÎÛÈ¾ÆÚ×î´óÖµ±ÈÎÛÈ¾Ç°Ôö¼Ó113%¡¢93%£¬±ÈÎÛÈ¾½áÊø¸ß³ö268%¡¢190%£¬Å¨¶È¾ù³¬¹ý¡¶»·¾³¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼¡·(GB 3095¡ª2012)ÖÐ24 hÆ½¾ù¶þ¼¶ÏÞÖµ¡£SO2¡¢CO¡¢NO2¡¢O3ÖØÎÛÈ¾ÆÚ×î´óÖµ±ÈÎÛÈ¾Ç°Ôö¼Ó7%¡¢33%¡¢54%¡¢18%£¬±ÈÎÛÈ¾½áÊø¸ß³ö36%¡¢33%¡¢58%¡¢57%£¬µ«Å¨¶È¾ùÎ´³¬¹ýGB 3095¡ª2012ÖÐ1 hÆ½¾ù¶þ¼¶ÏÞÖµ¡£ÈÕ±ä»¯×ÜÌå±íÏÖÎªPM2.5¡¢PM10¡¢CO³öÏÖÁ½¸ö·åÖµ£¬SO2¡¢NO2¡¢O3³öÏÖÒ»¸ö·åÖµ£»3¸ö¹ý³Ì·åÖµµã³öÏÖÊ±¼ä»ù±¾Ò»ÖÂ£»ÖØÎÛÈ¾ÆÚPM2.5¡¢PM10½Ï¸ß£¬µ«Õñ·ù±ÈÎÛÈ¾Ç°ºóµÄÕñ·ù¼õÐ¡¡££¨2£©PM10¡¢PM2.5ÓëÏà¶ÔÊª¶È¡¢·çËÙ¹ØÏµÃÜÇÐ£¬ÓëÆøÎÂ¹ØÏµ½Ï²î¡££¨3£©ºÓ¹ÈµØÐÎ¡¢ÆøÏóÌõ¼þ¼°´óÆø»·Á÷³¡Ïà»¥×÷ÓÃÐÎ³ÉÎÛÈ¾Îï³ÖÐøµÄ¼¯¾ÛÊÇµ¼ÖÂ±¦¼¦ÊÐÖØÎÛÈ¾·¢ÉúµÄÖØÒªÒòËØ£¬²¢¶ÔÎÛÈ¾ÎïµÄÀ©É¢ºÍÇå³ý¾ßÓÐÖÍºó×÷ÓÃ¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Â½¡¡½Ü¡¡Áõ¸¶³Ì¡¡ÀîÍ¢ÓÑ.Á¬ÔÆ¸ÛÊÐ´óÆøÎÛÈ¾ÎïÊ±¼äÐòÁÐµÄ³¤³ÌÏà¹ØÐÔ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(5):390.
[2]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):8.
[3]Ê¯¼áÈÙ.´óÆøÃæÔ´Ä£Ê½¾ßÌåÓ¦ÓÃÌ½ÌÖ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1983,(2):10.
[4]ÑîÔóÉú »ÆÉò·¢ Íõ Ãô ÐÜÀö¾ý.ÉÏº£ÖÐ³¤ÆÚ·¢Õ¹µÄ´óÆø»·¾³ÖÆÔ¼·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(4):293.
[5]Ñî´ú¾ü Âí½¨ÐÂ Ðì ÷ë ÚùÃôÖÒ Íõº£½­.³ÇÊÐ´óÆøÖÐNOXºÍCO¶ÔÖÊ×Ó½»»»Ä¤È¼ÁÏµç³ØÐÔÄÜµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(6):416.
[6]³Ìéð¡¡Ñ¦Ö¾¸Ö¡¡ÕÅÔöÇ¿µÈ.»ú¶¯³µ´óÆøÎÛÈ¾ÎïÅÅ·ÅÇåµ¥¹¹½¨µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(9):76.
[7]Ò¦Ö¥Ã¯¡¡ëøÔÆ¡¡ÍõêÉµÈ.Ð¡ÐÍÈ¼ÓÍ¹øÂ¯´óÆøÎÛÈ¾ÎïµÄÅÅ·Å¹ÜÀí¿ØÖÆ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(9):91.
[8]ÎâÎÄ¾ü.´óÆøÎÛÈ¾ÎïµÈÅ¨¶ÈÇúÏß»­·¨³õÌ½[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1998,(4):46.
[9]ÉÛÁ¢´Ï ÕÅÖ¾·å.ÃÀ¹úµÄ·ÏÆøÁ¬Ðø¼à²â¼¼Êõ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1995,(1):43.
[10]¹ùÉÐÀ´ ÕÅ êÅ.