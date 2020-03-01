[1]刘春软,童巧,李玉成,等. 生物炭负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属Cu、Zn形态的影响[J].环境污染与防治,2019,41(11):1291.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(11):1291.
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 生物炭负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属Cu、Zn形态的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年11期
页码:
1291
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-03-01

文章信息/Info

作者:
 刘春软童巧李玉成王宁
 安徽大学资源与环境工程学院，安徽  合肥 230601
关键词:
 猪粪Fe3O4/生物炭厌氧消化钝化重金属pH-依赖性浸出试验
文献标志码:
A
摘要:
 为研究生物炭（BC）负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属形态的影响，采用化学共沉淀法将Fe2+/Fe3+和水稻秸秆BC复合制备Fe3O4/BC复合材料，将其作为钝化剂添加到以猪粪为原料的厌氧消化反应中。通过Tessier连续提取法与pH\|依赖性浸出试验，探究BC和Fe3O4/BC对重金属形态的影响以及不同pH条件下沼渣中重金属浸出浓度的变化。结果表明，添加Fe3O4/BC对Cu和Zn的钝化效果更显著，与空白对照（CK）相比，添加BC和Fe3O4/BC后Cu的残渣态质量分数分别增加了-10.46%和52.40%，Zn的残渣态质量分数分别增加了16.82%和42.14%。厌氧消化后沼渣的浸出试验表现出很强的pH依赖性，Cu、Zn浸出曲线呈现出“V形”，在中性环境中（pH 6~8）Cu、Zn和溶解性有机质（DOM）的浸出浓度较低，在酸性（pH<6）和碱性（pH>8）环境中较高。在弱酸弱碱条件下（pH 5~9），添加Fe3O4/BC后Cu和Zn的浸出浓度均低于添加BC的试验和CK组。因此，添加Fe3O4/BC可有效降低厌氧消化后沼渣中重金属的浸出风险。

相似文献/References:

[1]

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更新日期/Last Update: 2019-12-16