[1]刘春软,童巧,李玉成,等. 生物炭负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属Cu、Zn形态的影响[J].环境污染与防治,2019,41(11):1291.
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[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(11):1291.
生物炭负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属Cu、Zn形态的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
41卷
- 期数:
-
2019年11期
- 页码:
-
1291
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2020-03-01
文章信息/Info
- 作者:
-
刘春软; 童巧; 李玉成; 王宁
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安徽大学资源与环境工程学院，安徽 合肥 230601
- 关键词:
-
; 猪粪; Fe3O4/生物炭; 厌氧消化; 钝化; 重金属; pH-依赖性浸出试验
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
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为研究生物炭（BC）负载Fe3O4对猪粪厌氧消化中重金属形态的影响，采用化学共沉淀法将Fe2+/Fe3+和水稻秸秆BC复合制备Fe3O4/BC复合材料，将其作为钝化剂添加到以猪粪为原料的厌氧消化反应中。通过Tessier连续提取法与pH\|依赖性浸出试验，探究BC和Fe3O4/BC对重金属形态的影响以及不同pH条件下沼渣中重金属浸出浓度的变化。结果表明，添加Fe3O4/BC对Cu和Zn的钝化效果更显著，与空白对照（CK）相比，添加BC和Fe3O4/BC后Cu的残渣态质量分数分别增加了-10.46%和52.40%，Zn的残渣态质量分数分别增加了16.82%和42.14%。厌氧消化后沼渣的浸出试验表现出很强的pH依赖性，Cu、Zn浸出曲线呈现出“V形”，在中性环境中（pH 6~8）Cu、Zn和溶解性有机质（DOM）的浸出浓度较低，在酸性（pH<6）和碱性（pH>8）环境中较高。在弱酸弱碱条件下（pH 5~9），添加Fe3O4/BC后Cu和Zn的浸出浓度均低于添加BC的试验和CK组。因此，添加Fe3O4/BC可有效降低厌氧消化后沼渣中重金属的浸出风险。
相似文献/References:
[1]
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更新日期/Last Update:
2019-12-16