为研究生物炭（BC）负载Fe 3 O 4 对猪粪厌氧消化中重金属形态的影响，采用化学共沉淀法将Fe2+/Fe3+和水稻秸秆BC复合制备Fe 3 O 4 /BC复合材料，将其作为钝化剂添加到以猪粪为原料的厌氧消化反应中。通过Tessier连续提取法与pH\|依赖性浸出试验，探究BC和Fe 3 O 4 /BC对重金属形态的影响以及不同pH条件下沼渣中重金属浸出浓度的变化。结果表明，添加Fe 3 O 4 /BC对Cu和Zn的钝化效果更显著，与空白对照（CK）相比，添加BC和Fe 3 O 4 /BC后Cu的残渣态质量分数分别增加了-10.46%和52.40%，Zn的残渣态质量分数分别增加了16.82%和42.14%。厌氧消化后沼渣的浸出试验表现出很强的pH依赖性，Cu、Zn浸出曲线呈现出“V形”，在中性环境中（pH 6~8）Cu、Zn和溶解性有机质（DOM）的浸出浓度较低，在酸性（pH<6）和碱性（pH>8）环境中较高。在弱酸弱碱条件下（pH 5~9），添加Fe 3 O 4 /BC后Cu和Zn的浸出浓度均低于添加BC的试验和CK组。因此，添加Fe 3 O 4 /BC可有效降低厌氧消化后沼渣中重金属的浸出风险。