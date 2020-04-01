[1]郭惠,党小庆,秦彩虹,等. 低温等离子体催化降解甲苯的影响因素分析[J].环境污染与防治,2019,41(12):1422.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1422.
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 低温等离子体催化降解甲苯的影响因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年12期
页码:
1422
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-04-01

文章信息/Info

作者:
 郭惠党小庆秦彩虹刘聘白文文李世杰
 西安建筑科技大学环境与市政工程学院，陕西省环境工程重点实验室，陕西  西安 710055
关键词:
 催化剂低温等离子体甲苯催化氧化
文献标志码:
A
摘要:
 采用吸附存储/低温等离子体催化技术降解甲苯，分析了催化剂M/13X-Al（M为Ag、Fe、Cu）、放电电压、甲苯吸附量对低温等离子体氧化效果的影响。结果表明：Ag/13X-Al具有较大的穿透吸附量与较高的COx（CO2、CO）产率。当放电电压由12 kV升高至22 kV，活性粒子大量增加，COx产率从32%提高至71%；而当甲苯吸附量增加，单个甲苯分子与活性粒子的碰撞几率降低，COx产率急剧下降。

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更新日期/Last Update: 2020-01-08