[1]金婧梅,张婉莹,何建州,等. 重金属Pb、As污染土壤的稳定化修复评价方法研究[J].环境污染与防治,2019,41(12):1459.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1459.
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 重金属Pb、As污染土壤的稳定化修复评价方法研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年12期
页码:
1459
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-04-01

文章信息/Info

作者:
 金婧梅张婉莹何建州周东美施维林
 1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏  苏州 215009；2.中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室，中国科学院南京土壤研究所，江苏  南京 210008；3.中国科学院大学，北京 100049；4.密歇根州立大学植物、土壤和微生物科学系，密歇根  东兰辛 48824
关键词:
 稳定化重金属评价方法迁移
文献标志码:
A
摘要:
 稳定化修复是广泛应用的土壤修复技术之一，然而目前对该项技术修复效果的评价方法并不完善。鉴于此，提出分层原位取样的淋溶实验及外源污染的截留柱实验作为评价方法，分别评价稳定化修复过程中重金属在土壤中的迁移风险和稳定化修复的适应性。结果表明，稳定化修复后5 cm深度土壤浸出液中As和Pb浓度分别降低了92.6%和98.4%；而稳定剂对于25 cm深度土壤中的Pb、As截留效果不同，稳定化修复后的As污染土壤对Cd有较好的截留效果，而稳定化修复后的Pb污染土壤对于Cd的截留能力低于对照组。基于淋溶实验和截留柱实验的评价方法具有良好的应用前景。

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更新日期/Last Update: 2020-01-08