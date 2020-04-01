为探寻城市隧道路段污染物浓度的分布特性及影响因素，以多隧道城市重庆为研究对象，选取主城区内10条隧道，采集了污染物（PM 2.5 、PM 10 和挥发性有机化合物（VOCs）），分析了污染物浓度进洞前、隧道洞内、出洞后的分布特性，同时考察了车流量对隧道内颗粒物浓度的影响。结果表明：（1）隧道洞内颗粒物浓度总体高于洞外。（2）颗粒物浓度在进洞口位置突然上升，然后迅速降低，即会形成一个尖峰，之后沿着行进方向呈上升趋势直至隧道出口附近，然后又呈下降趋势。（3）隧道VOCs浓度的分布特性与颗粒物浓度类似，出洞之前达到峰值，然后衰减。（4）车流量对隧道内颗粒物浓度有明显影响，表现为高峰时段颗粒物浓度明显高于平峰时段。