[1]王郸祁,陈丽秀,胡静,等. 城市隧道路段污染物浓度分布特性实测研究[J].环境污染与防治,2019,41(12):1477.
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[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1477.
城市隧道路段污染物浓度分布特性实测研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
41卷
- 期数:
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2019年12期
- 页码:
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1477
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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王郸祁; 陈丽秀; 胡静; 徐进
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1.重庆交通大学交通运输学院，重庆 400074；2.山区复杂道路环境人车路协同与安全重庆市重点实验室，重庆 400074
- 关键词:
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城市隧道; PM2.5; PM10; 挥发性有机化合物
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为探寻城市隧道路段污染物浓度的分布特性及影响因素，以多隧道城市重庆为研究对象，选取主城区内10条隧道，采集了污染物（PM2.5、PM10和挥发性有机化合物（VOCs）），分析了污染物浓度进洞前、隧道洞内、出洞后的分布特性，同时考察了车流量对隧道内颗粒物浓度的影响。结果表明：（1）隧道洞内颗粒物浓度总体高于洞外。（2）颗粒物浓度在进洞口位置突然上升，然后迅速降低，即会形成一个尖峰，之后沿着行进方向呈上升趋势直至隧道出口附近，然后又呈下降趋势。（3）隧道VOCs浓度的分布特性与颗粒物浓度类似，出洞之前达到峰值，然后衰减。（4）车流量对隧道内颗粒物浓度有明显影响，表现为高峰时段颗粒物浓度明显高于平峰时段。
更新日期/Last Update:
2020-01-09