[1]张文娟,李敏,付华轩,等. 济南市PM2.5化学组分及污染特征分析[J].环境污染与防治,2019,41(12):1490.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1490.
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 济南市PM2.5化学组分及污染特征分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年12期
页码:
1490
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-04-01

文章信息/Info

作者:
 张文娟李敏付华轩葛璇吕波王治非李海滨
 1.济南市环境监测中心站，山东 济南 250101；2.济南市环境保护科学研究院，山东 济南 250101
关键词:
PM2.5化学组分季节变化
文献标志码:
A
摘要:
 

为探讨济南市大气PM2.5主要化学组分和污染特征，2017年在济南市开展了PM2.5样品采集工作，分析了PM2.5中有机碳（OC）、元素碳（EC）和水溶性离子浓度水平。结果表明：采样期间济南市PM2.5OCEC年均质量浓度分别为9.102.68 μg/m3，全年OCEC质量浓度的比值为3.4，二次有机碳污染严重；OCEC季节分布特征明显，均为冬季浓度最高，且秋、冬季两者相关系数较高，表明秋季和冬季OCEC来源较为一致。NO3SO2-4NH+4年均质量浓度之和为34.29 μg/m3，占水溶性离子总量的88.9%，是济南市PM2.5中最重要的组分；各水溶性离子浓度具有明显的季节变化特征，NO3SO2-4NH+4Cl-K+均冬季浓度最高，而Ca2+春季浓度最高；PM2.5NO3SO2-4质量浓度的比值为1.10，说明相比于固定污染源，移动污染源对济南市PM2.5影响更大。

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更新日期/Last Update: 2020-01-09