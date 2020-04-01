[1]ÉòÐ¡Ã÷,ÂÀ°®¾ê,Ê±,µÈ. ÍÁÈÀÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥·Ö²¼ÌØÕ÷¡¢À´Ô´¼°·çÏÕÆÀ¼ÛÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(12):1495.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1495.
µã»÷¸´ÖÆ

 ÍÁÈÀÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥·Ö²¼ÌØÕ÷¡¢À´Ô´¼°·çÏÕÆÀ¼ÛÑÐ¾¿½øÕ¹()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
41¾í
ÆÚÊý:
2019Äê12ÆÚ
Ò³Âë:
1495
À¸Ä¿:
×ÛÊö
³ö°æÈÕÆÚ:
2020-04-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ÉòÐ¡Ã÷ÂÀ°®¾êÊ±ÀÚ²ÌÐ¡»¢´ú¾²ÓñÉò¼ÓÁÖºú­Zçæ
 1.ÖÐ¹úµØÖÊµ÷²é¾ÖÄÏ¾©µØÖÊµ÷²éÖÐÐÄ£¬½­ËÕ  ÄÏ¾© 210016£»ª¤2.ÄÏ¾©Å©Òµ´óÑ§×ÊÔ´Óë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº£¬½­ËÕ  ÄÏ¾© 210095
¹Ø¼ü´Ê:
 ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥ÍÁÈÀ·Ö²¼ÌØÕ÷À´Ô´·çÏÕÆÀ¼Û
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥£¨PAEs£©×÷Îª»·¾³ÖÐ¹ã·º´æÔÚµÄÒ»ÀàÄÚ·ÖÃÚ¸ÉÈÅÎï£¬ÆäÎÛÈ¾ÎÊÌâÒÑ¾­ÒýÆð¹ã·º¹Ø×¢¡£Õë¶ÔÍÁÈÀÖÐPAEsµÄ¼ì²â·½·¨¡¢·Ö²¼ÌØÕ÷¡¢»·¾³À´Ô´ºÍ·çÏÕÆÀ¼ÛµÈ·½Ãæ½øÐÐ×ÛÊö¡£ÍÁÈÀÑùÆ·Ç°´¦Àí¼°·ÖÎö²âÊÔ¹ý³ÌÖÐ»·¾³¡¢ÊÔ¼ÁµÈ´æÔÚºÛÁ¿µÄÄ¿±ê»¯ºÏÎï»áÓ°Ïì×îÖÕ¼ì²â½á¹ûµÄ×¼È·ÐÔ£¬ÅÅ³ý´Ë»·½ÚÖÐµÄÎÛÈ¾¸ÉÈÅÓÈÎªÖØÒª£¬É«Æ×¡ªÖÊÆ×ÁªÓÃ¼¼ÊõÊÇ¾«×¼·ÖÎö´ËÀà»¯ºÏÎïµÄ·¢Õ¹·½Ïò¡£ÖÐ¹úÍÁÈÀÖÐPAEsÆÕ±é¼ì³ö£¬PAEsº¬Á¿ÓëÈËÀà»î¶¯ºÍÉú²ú·½Ê½ÃÜÇÐÏà¹Ø£¬Æä¿ØÖÆ±ê×¼ºÍ·çÏÕÆÀ¼Û´ó¶à²ÉÓÃ¹úÍâ±ê×¼£¬Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏÓ°ÏìÁËÖÐ¹ú²»Í¬ÀàÐÍ¼°¹¦ÄÜÇø»®ÍÁÈÀÖÊÁ¿ÆÀ¼ÛµÄ¿ÆÑ§ÐÔºÍ¿Í¹ÛÐÔ¡£»·¾³ÓÑºÃ·ÖÎö²âÊÔ¼¼ÊõµÄ¿ª·¢Ó¦ÓÃ¡¢·çÏÕÆÀ¼ÛÌåÏµµÄ½¨Á¢½¡È«¼°»·¾³ËÝÔ´¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹½«ÊÇ½ñºóÍÁÈÀÖÐPAEsÑÐ¾¿µÄÖ÷Òª·½Ïò¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Àîº£ÌÎ¡¡»ÆËê˜Å.Ë®»·¾³ÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÇ¨ÒÆ×ª»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(11):853.
[2]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):8.
[3]ÁÖÐËÌÒ ÍõÐ¡ÒÝ ÈÎ ÈÊ.»·¾³ÄÚ·ÖÃÚ¸ÉÈÅÎï——ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2003,(5):286.
[4]ÍõÎ÷¿ü Ðì¹ãÍ¨ ÍõóãÃ· ÃÏÆ½Èï.ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥Àà»¯ºÏÎïÍÁÈÀÎü¸½ÏµÊýµÄ²â¶¨¼°Ïà¹ØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(1):5.
[5]ÎáÀ­¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[6]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[7]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[8]ÁõÁ¼¾ü,ÍòÏÈ¿­££,ÀÖ´ä»ª,µÈ. ÎÛÄà»ØÁ÷¶ÔÁ÷»¯´²ÉúÎïÄ¤¡ªA/O»îÐÔÎÛÄàñîºÏ¹¤ÒÕµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[9]ÀîÅÎÅÎ,ÖÜÀû#,ÕÅè´. ¿Ç¾ÛÌÇ¸ÄÐÔ¸ßÁëÍÁÈ¥³ýË®ÖÐ³£¼ûÔåÀàµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
[10]³ÂÑÇ,ÕÅÈðÑ©,ÎâÅÊ#,µÈ. Ì¼ËáÑÎÑÒìÑÉÕ¸ÄÐÔ´¦ÀíËáÐÔ¿óÉ½·ÏË®µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]
[11]ÖìÕñÓî,¼§ÑÇÇÛ,ÕÔ¾²²¨,µÈ. Ìì½òÊÐ´óÆøPM10Óë½µ³¾ÖÐÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°Ïà¹ØÐÔ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(12):24.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):24.
[12]°¬Ñï,ÍõÑÇ·É,Àî½£. »·¾³Ë®ÌåÖÐ¼××´ÏÙ¼¤ËØ¸ÉÈÅÎïµÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(2):68.
[13]·®Ê«ÁÁ,ºÎÀöÖ¥,Â½¿ÛÆ¼,µÈ. ÍÁÈÀÖÐÁÚ±½¶þ¼×ËáÖ¬ÌáÈ¡Óë¼ì²â·½·¨µÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(6):81.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):81.
[14]·¶ÈÙ¹ð,ÕÔµ¤,Íõ²©ÎÄ,µÈ. ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥¶ÔÐòÅúÊ½»îÐÔÎÛÄà·¨ÔËÐÐµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(11):1279.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(12):1279.
[15]ÁÎÈÕÈ¨,ÕÅÑÞ¾ü,ÖÓÊéÃ÷,µÈ. ÇÕÖÝÍåÈëº£¿ÚÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥·Ö²¼ÌØÕ÷¼°ÉúÌ¬·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(4):458.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2020-01-09