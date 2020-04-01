[1]唐倩,陈潇君,黄宇,等. 城市空气质量达标路线图制定技术方法研究――以武汉市为例[J].环境污染与防治,2019,41(12):1512.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(12):1512.
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 城市空气质量达标路线图制定技术方法研究――以武汉市为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
41卷
期数:
2019年12期
页码:
1512
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-04-01

文章信息/Info

作者:
 唐倩陈潇君黄宇雷宇薛文博闫祯
 1.生态环境部环境规划院，北京 100012；2.武汉市环境保护科学研究院，湖北 武汉 430015；3.中国汽车技术研究中心有限公司，天津 300300
关键词:
 空气质量达标路线图大气污染防治
文献标志码:
A
摘要:
 城市空气质量达标是《大气污染防治法》的明确要求，也是保障广大人民群众身体健康的重要环境条件。提出了科学制定城市空气质量达标路线图的技术方法，涵盖大气污染关键问题识别与污染成因分析、空气质量改善目标制定、污染防治措施方案以及减排潜力分析等重要技术。以武汉市为例，在科学分析大气污染关键问题和污染成因的基础上制定空气质量达标路线图，提出武汉市空气质量达标应分3步走，并制定了详细的大气污染治理任务措施，为武汉市空气质量达标规划编制提供了重要的技术支撑。

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更新日期/Last Update: 2020-01-09